Follia da Ikea: casa nuova di zecca con soli 98 euro!

Lo storico marchio svedese dell'arredamento low cost permette di dare un volto nuovo alla casa al modico prezzo di 98 euro.

Casa nuova Ikea

Il soggiorno da tempo è diventato qualcosa che va al di là di un semplice spazio domestico. Lo potremmo paragonare al cuore pulsante della casa, il luogo in cui ci lasciamo andare a momenti di relax accogliendo amici e parenti, guardando la tv o ancora leggendo un bel libro. Meglio di ogni cosa questo spazio dice molto sullo stile di chi abita l’appartamento.

Per questo motivo alla scelta dell’arredo si dedica grande attenzione. Non è solamente questione di funzionalità, ma di trasmettere calore, personalità e armonia. Una trasmissione che non ha luogo su un piano astratto o ideale, ma attraverso la visibile concretezza di mobili in grado di coniugare praticità e estetica, meglio se non a un costo esagerato.

Casa nuova cellulare Ikea
Quando parliamo di abbinare estetica, funzionalità e convenienza economica nel campo dell’arredo, il primo nome che viene alla mente è quello di Ikea. E non è un caso. Anche in questa occasione il celebre brand svedese non si è smentito con una soluzione in grado di rinnovare casa al prezzo di 98 euro. Ecco di cosa si tratta.

Rinnovare casa con Ikea a soli 98 euro

Per chi vuole dare un volto nuovo al soggiorno Ikea metta a disposizione l’elegante parete attrezzata BAGGEBO. Come sempre quando si tratta di prodotto Ikea l’impatto estetico qui convive alla grande con l’estrema funzionalità. La libreria è dotata di quattro ripiani per libri e oggetti decorativi. La vetrina invece consente di esporre e al tempo stesso di fornire protezione agli oggetti più delicati.

Il mobile TV è compatto ma spazioso. È adatto a schermi fino a 32 pollici. La mensola a muro riesce a sfruttare in maniera intelligente lo spazio verticale. A fare la differenza provvedono poi piccoli dettagli come il pannello posteriore magnetico e la struttura (leggera ma stabile) progettata per durare a lungo a costi non eccessivi. Ma il vero punto di forza di BAGGEBO è un altro.

Parete attrezzata Ikea
Rinnovare casa con Ikea a soli 98 euro (Foto ikea.com) – Diregiovani.it

La vera convenienza sta nel prezzo. Con soli 98,40 euro ci si può portare a casa l’intera combinazione. Un investimento limitato per una soluzione capace di adattarsi a diversi stili e ambienti. Il design leggero caratterizzato dalla predominanza del bianco rende questa parete attrezzata ideale per gli appartamenti di piccole dimensioni, ai quali può donare un senso di ampiezza e di luminosità.

Al tempo stesso BAGGEBO può essere personalizzata con facilità grazie ad accessori, contenitori e oggetti decorativi in grado di rispecchiare e esaltare il gusto personale così da conferire unicità al soggiorno di casa in un ben calibrato equilibrio tra prezzo, praticità e estetica. Una soluzione ideale per trasformare il soggiorno in uno spazio fatto di ordine, eleganza e accoglienza.

