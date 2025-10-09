Addio ai termosifoni, la soluzione smart per riscaldare casa: è low cost

Chi è alla ricerca di una soluzione intelligente e a basso costo per il riscaldamento della propria abitazione farà bene a valutare questa.

Con l’arrivo del freddo torna a ripresentarsi il tema del riscaldamento e uno dei problemi più comuni delle abitazioni, soprattutto di quelle più vecchie: la dispersione di calore (o dispersione termica), una delle principali cause dell’inefficienza energetica. Non è soltanto questione di avere una casa più fredda: anche i costi per il riscaldamento aumentano.

La dispersione termica ha luogo nel momento in cui il calore si disperde da un ambiente caldo verso uno più freddo attraverso superfici o materiali. Il calore si può disperdere in diversi modi: attraverso pareti, tetti, finestre, porte e in generale attraverso qualunque punto in cui il calore riesce a fluire, compromettendo così il comfort abitativo.

Come fare allora per riscaldare casa senza essere costretti ad alzare la temperatura dei termosifoni? Per il riscaldamento della nostra abitazione c’è una soluzione ingegnosa e a poco prezzo che potrà permetterci di salvare, come si dice, capra e cavoli: il riscaldamento di casa e il portafoglio. Ecco quello che c’è da sapere.

La soluzione smart e low cost per riscaldare casa

Una soluzione al passo coi tempi e economicamente accessibile per riscaldare casa è rappresentata dal tappeto isolante termico. La sua capacità di isolare dal freddo proveniente dal pavimento, specialmente quando è in marmo o piastrelle, rappresenta un’alternativa ottimale per ridurre significativamente la dispersione termica della nostra abitazione.

Il tappeto isolante termico si adatta bene anche ad ambienti caratterizzati da umidità o soggetti a sbalzi termici. Un risultato ottenibile grazie alla struttura dei materiali impiegati per la realizzazione del tappeto, in grado di trattenere il calore e impedirne la dispersione verso il basso. In sostanza un tappeto isolante termico va a creare uno strato protettivo che limita le perdite energetiche.

I materiali più utilizzati nella produzione dei tappeti termici isolanti sono la lana – ben nota per la sua capacità di trattenere calore e isolare sia termicamente che acusticamente – e il propilene, molto usato nei tappeti moderni per via del suo costo contenuto, la resistenza all’umidità e la facilità della pulizia. Si tratta di una soluzione ideale per gli ambienti soggetti a passaggi frequenti.

Molto apprezzato è anche il PVC, spesso utilizzato in ambienti umidi (tipo bagno o cucina). Il PVC è garanzia di totale impermeabilità. Un altro punto di forza è la facilità di manutenzione. Molto interessante infine la tecnologia multistrato termoriflettente, in grado di abbinare diversi strati di materiali isolanti con superfici riflettenti capaci di respingere il calore verso l’interno del locale.