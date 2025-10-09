È stato esonerato, ufficiale: salta la prima panchina in campionato

La sosta per gli impegni delle nazionali è spesso il momento giusto per operare cambi in panchina qualora ce ne fosse bisogno. Il weekend di pausa aiuta infatti il potenziale nuovo tecnico ad avere qualche giorno in più per calarsi nella nuova realtà.

L’attuale sosta in corso è andata proprio in questo senso facendo registrare il primo esonero stagionale in Spagna, lì dove una società ha deciso di cambiare guida tecnica per dare una svolta ad un avvio di stagione piuttosto complicato. Il riferimento è a quanto accaduto in casa Real Oviedo, con la società iberica che ha ufficializzato la separazione da Veljko Paunovic dopo le prime otto giornate di Liga in cui la squadra ha prodotto appena 6 punti occupando la 17esima piazza in classifica.

Una situazione già molto delicata che ha indotto la compagine spagnola a prendere una decisione forte spiegata anche nel comunicato ufficiale: “Il Real Oviedo ha deciso di rescindere il contratto di Veljko Paunovic come allenatore della prima squadra. L’allenatore dei Blues, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, non è più il tecnico del club del capoluogo del Principato. Allo stesso modo, anche lo staff tecnico che lo accompagna termina il proprio contratto con il club di Oviedo”.

UFFICIALE, primo esonero stagionale in Spagna: cambio al Real Oviedo

Questa mattina è quindi arrivato l’annuncio ufficiale del Real Oviedo che ha salutato Paunovic pochi minuti prima della sessione di allenamento odierna.

Nella stessa nota sono quindi arrivati i ringraziamenti per il suo lavoro: “Il Real Oviedo desidera esprimere la propria gratitudine a Veljko Paunovic e al suo staff tecnico per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il suo periodo alla guida della squadra. Sotto la sua guida, il Real Oviedo ha ottenuto la tanto attesa promozione in Prima Divisione, un successo storico che rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi di Oviedo”.

In conclusione il club “gli augura ogni successo per i suoi futuri impegni, sia personali che professionali”. Ora è quindi tempo di voltare pagina per la società spagnola che dovrà provare ad invertire il trend negativo di questo inizio di Liga.

In campionato ha pesato l’ultimo ko interno contro il non irresistibile Levante che ha chiuso l’avventura di Paunovic ad Oviedo. Ora la società è al lavoro sulla sua sostituzione e il candidato numero uno sembra essere Luis Carrion che ha già avuto modo di allenare la squadra in passato.