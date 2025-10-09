David svuota già l’armadietto: dalla Juve a un’altra Big

Jonathan David sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva della Juventus. Per ora il centravanti canadese ha però raccolto più che altro insufficienze e tanta delusione.

Fioccano bocciatura in relazione all’ex Lille, arrivato a parametro zero in estate per incrementare il livello tecnico e realizzativo del reparto avanzato di Tudor. Le occasioni non sono mancate, ma lo score di David è ormai fermo al gol all’esordio risalente alla prima giornata di Serie A.

Decisamente troppo poco per un attaccante di alto livello che avrebbe dovuto incidere in maniera decisamente più corposa sulle sorti della squadra. L’alternanza intelaiata da Tudor di certo non aiuta, con la concorrenza di Vlahovic e Openda che si fa sentire. Il tecnico croato le ha provate tutte, facendo ruotare tutti e tre i centravanti a disposizione ma senza però trovare la continuità giusta.

Solo il serbo ha messo insieme 4 reti, mentre i due nuovi innesti sono apparsi ben lontani dal loro potenziale. Le critiche a David sono in particolare aumentate dopo le ultime uscite contro Villarreal e soprattutto Milan, dove ha commesso errori importanti.

Lo stesso Tudor in conferenza stampa ha parlato del canadese, protagonista in negativo in Champions e contro i rossoneri: “È sotto pressione? La sentono tutti e nessuno, fa parte dello sport e bisogna saperla reggere. Lui mi è piaciuto molto, si trova sempre nel posto giusto. Non mi piace che non l’ha messa dentro, ma è uno che si muove bene e sa fare gol”.

Calciomercato Juventus, David non decolla: ci prova il Marsiglia

Tudor prova quindi a difendere l’operato di David, fermo restando che si aspetta inevitabilmente di più anche dal punto di vista realizzativo con un solo gol che risulta decisamente troppo poco.

David va aspettato anche se le voci sul suo destino iniziano a farsi più nebulose. Il quotidiano iberico ‘Mundo Deportivo’ ha infatti evidenziato come David sia già finito nel mirino del Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Qualora le cose dovessero restare come adesso anche nei prossimi mesi non vanno esclusi del tutto colpi di scena. Il futuro del canadese potrebbe cambiare, con l’OM che sarebbe pronto ad investire su di lui per riportarlo in un campionato che ben conosce e nel quale ha raccolto enormi risultati realizzativi. Già a gennaio i francesi potrebbero provarci con la Juve che eventualmente potrebbe reinvestire l’introito in altri ruoli.