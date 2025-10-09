L’ultima decisione inguaia Sinner: esultano Alcaraz e Djokovic

Prosegue il Masters 1000 di Shanghai, un torneo che sta regalando davvero tante sorprese, oltre alle già note polemiche. Il campione in carica Jannik Sinner si è ritirato per crampi nel match valido per i sedicesimi di finale contro l’olandese Griekspoor, avversario che già in passato gli ha portato numerosi grattacapi. Il tennista italiano perde cosi molto probabilmente quasi tutte le possibilità di terminare la stagione come numero uno al mondo.

A pesare sul tennista – oltre a questo ultimo stop – un’annata dove è rimasto fermo tre mesi per la sospensione per il caso Clostebol ed il tennista azzurro è rientrato pian piano, ma non senza difficoltà. Ma ora c’è curiosità per il finale di stagione di Sinner, specialmente dopo il ritiro di Shanghai. Ora bisogna capire qual è il suo programma e a quali tornei deciderà di abdicare; a meno di clamorosi e repentini cambiamenti Jannik Sinner sarà uno dei partecipanti al Six Kings Slam.

L’azzurro è il campione in carica in questa ricca esibizione in terra araba dove parteciperanno alcuni dei migliori tennisti al mondo. L’evento comincerà il 15 Ottobre, andrà in scena fino al 18 Ottobre e verrà trasmesso in diretta su Netflix, e vedrà protagonisti oltre a Sinner anche Djokovic, Alcaraz, Fritz, Zverev ed infine il greco Tsitsipas, proprio primo avversario del tennista italiano.

Sinner con più impegni rispetto Alcaraz e Djokovic, il calendario parla chiaro

Nelle ultime ore gli organizzatori del Six Kings Slam hanno ufficializzato il calendario del torneo, Sinner debutterà contro Tsitsipas nel match valido per i Quarti di finale ed in caso di vittoria affronterà poi il campione serbo Novak Djokovic. Dall’altra parte del tabellone invece ci sono Taylor Fritz ed Alexander Zverev e in caso di passaggio del turno uno dei due affronterà poi il tennista spagnolo Carlos Alcaraz.

Sinner giocherà quindi una gara in più rispetto ai grandi rivali Novak Djokovic e Carlos Alcaraz e tutto a causa del regolamento. La Six Kings Slam prevede che i due tennisti con più titoli del Grande Slam nel torneo passino direttamente dalle semifinali, e quindi in questo caso i due tennisti più titolati sono appunto Alcaraz e ovviamente Djokovic, il più titolato di sempre.

Sarà proprio Sinner ad aprire il torneo nel match contro Tsitsipas la cui presenza resta un pò in dubbio a causa dei soliti recenti ritiri. E presto potremo assistere a questo nuovo evento.