Affari Tuoi si ferma, stop per De Martino: il motivo

Stop in vista per Stefano De Martino e Affari Tuoi. Ecco perché – e quando – lo storico programma dei pacchi dovrà fermarsi.

La guerra degli ascolti tra Rai e Mediaset prosegue senza esclusione di colpi. Una delle fasce più contese nella battaglia a colpi di share è indubbiamente quella dell’access prime time dove lo scorso anno Affari Tuoi aveva spadroneggiato grazie alla novità di Stefano De Martino. Per Striscia la Notizia c’era stato davvero poco da fare.

Sotto la gestione del presentatore di Torre Annunziata il game show dei pacchi ha polverizzato i record di ascolti del programma. Nel corso dell’estate però, come ha detto lo stesso De Martino durante il Rumore Festival organizzato a Roma da Fanpage, «la concorrenza si è riorganizzata e ha tirato fuori l’artiglieria pesante». Mediaset non ha perso tempo e ha risposto in fretta.

Quest’estate l’azienda di Cologno Monzese ha cominciato a presidiare l’access con la nuova edizione de La ruota della fortuna, affidata a un Gerry Scotti in grande spolvero. Il quiz a premi è riuscito a scalzare Affari Tuoi dal trono dell’Auditel. Dopo mesi di ascolti positivi il programma di De Martino deve affrontare una concorrenza all’altezza. Intanto però per il gioco dei pacchi si profila uno stop, ecco perché.

Stop per Affari Tuoi, perché si ferma Stefano De Martino

Sabato prossimo (11 ottobre) l’Italia di Mister Gattuso affronterà l’Estonia in una sfida che si preannuncia fin da ora decisiva per il cammino mondiale degli azzurri, costretti a rincorrere la lanciatissima Norvegia guidata da Erling Haaland, capofila di una generazione di talenti affamati di gloria calcistica. Appuntamento su Rai 1 alle 20:30 per il match della Nazionale.

Di conseguenza salterà l’appuntamento con Affari Tuoi. Il quiz con Stefano De Martino sabato prossimo non andrà in onda per lasciare spazio alla sfida tra Italia e Estonia. Non si tratta dunque di una chiusura definitiva. De Martino, sempre durante il Rumore Festival, ha annunciato essere molto «acceso» e stimolato al pensiero della competizione con La ruota della fortuna.

Già da domenica 12 ottobre il programma dei pacchi di Rai è pronto a tornare regolarmente in onda a partire dalle 20:35 su Rai 1. Un semplice stop di una sera per il game show che nel frattempo tallona da vicino i rivali de La ruota della fortuna. Sembrano confermarlo i dati Auditel di martedì 7 ottobre 2025, con Affari Tuoi capace di conquistare 4.945.000 spettatori e il 23.5% di share.

Ancora davanti La ruota della fortuna, che nella stessa fascia oraria ha fatto registrare 5.287.000 spettatori e il 25.2% di share nelle fasce di punta. Entrambe le trasmissioni mostrano insomma di godere di ottima salute e la competizione tra i due programmi promette di riservare ancora delle sorprese nel corso di questa lunga stagione televisiva.