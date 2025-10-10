Strade chiuse e divieti di transito nel weekend: impossibile spostarsi in questi orari

Nel fine settimana spostarsi sarà un'impresa a causa di diversi limiti e restrizioni alla circolazione. Ecco gli orari da tenere a mente.

Nel corso del prossimo fine settimana le restrizioni alla viabilità si faranno particolarmente stringenti. Saranno chiuse al traffico per ore diverse arterie urbane e extraurbane. Non solo: si attiveranno anche divieti di sosta con rimozione forzata nelle fasce orarie interessate. Un piano straordinario predisposto dalle autorità locali complicherà la vita a chi è intenzionato a muoversi.

Diversi attraversamenti tra quartieri saranno ostacolati, tra collegamenti stradali temporaneamente sospesi e una circolazione ridotta nelle zone maggiormente interessate dai divieti di transito e dalle chiusure del fine settimana. Il blocco scatterà già dalla tarda mattina – e proseguirà fino al pomeriggio – in diverse zone. Il consiglio è quello di evitare gli spostamenti automobilisti nei tratti coinvolti.

Attenzione dunque ai provvedimenti temporanei sulla viabilità che scatteranno tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre per il Giro Lombardia, la grande classica che chiude la stagione del ciclismo professionistico internazionale. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione la polizia locale ha introdotto una serie di restrizioni alla circolazione.

Limitazioni alla circolazione nel fine settimana: strade chiuse e orari

I provvedimenti temporanei sulla viabilità tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre riguardano la città di Como, che ospita ancora una volta il Giro di Lombardia. Già da venerdì 10 ottobre scatteranno i divieti di sosta con rimozione forzata (dalle 7.00 alle 20.00) nell’area di area di sosta Giardino Maggiolini. Stesso discorso, dalle 4.00 alle ore 11.00 di sabato 11 ottobre, per Piazza Grimoldi, Via Macchi, Piazza Roma, Via Rodari.

Chiudono anche, dalle 4.00 di sabato 11 ottobre fino a termine manifestazione, Viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo, Viale Puecher, Piazzale Somaini, Viale Masia (nel tratto tra viale Puecher e viale Rosselli), Via Martinelli, Via Sinigaglia, Via Regina Teodolinda (solo stalli destinati alla sosta bus turistici). Divieto di sosta – dalle 7.00 di sabato 11 ottobre fino a termine esigenze – anche in Piazza Cavour, Lungo Lario Trento, Via Cairoli, Viale Cavallotti, Via Milano, Piazza San Rocco, Viale Innocenzo XI (area ex Stecav).

Scatteranno anche dei divieti di circolazione – pre gara dalle 4.00 alle 12.00 di sabato 11 ottobre in Via Sinigaglia, Largo Borgonovo, Viale Vittorio Veneto, Viale Puecher. Stessa cosa, dalle 9.00 di sabato 11 ottobre fino a termine esigenze, in Lungo Lario Trento, Lungo Lario Trieste (compresa la corsia riservata al Trasporto Pubblico Locale).

Divieti di circolare prima della gara, stavolta dalle 09.30 di sabato 11 ottobre fino a termine esigenze, in Via Cairoli, Via Fontana, Via Bianchi Giovini, Via Rodari, Piazza Roma, Piazza Verdi. Scatterà anche il divieto di circolazione in occasione della gara vera e propria, dalle 10.15 circa di sabato 11 ottobre, sia veicolare che pedonale, fino al passaggio del veicolo “Fine Corsa” sul seguente percorso: Lungo Lario Trento, Viale Cavallotti, Viale Varese, Viale Cattaneo, Piazza Vittoria, Via Milano, Piazza San Rocco, Via Napoleona, Piazza Camerlata, Via Paoli, Via Clemente XIII.