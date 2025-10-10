Incubo Juve, 17 mesi di stop: tifosi increduli

La maggior parte dei club hanno i propri giocatori impegnati con le Nazionali ed una delle priorità è senza dubbio legata alla questione infortuni. Per qualsiasi big – specialmente visto il tour de force al rientro tra campionato e Champions League – il peggiore incubo è perdere uno dei giocatori più importanti e ciò riguarda in particolar modo Inter, Juve, Napoli e Atalanta.

Questi 4 club saranno impegnati nella lotta in serie A e poi anche per quel che riguarda la posizione in Champions League, in questo nuovo e particolare format, sicuramente più massacrante rispetto a quello precedente. La Juve ad esempio è alle prese con diverse difficoltà dal punto di vista fisico e assolutamente non può sbagliare, c’è la situazione di Gleison Bremer che lo scorso anno ha avuto gravi problemi a causa della rottura del crociato ed ora sta rientrando, seppur con qualche difficoltà.

Chi vede purtroppo lontano il ritorno dal campo e ormai rappresenta un autentico mistero è il centravanti polacco Arkadiusz Milik. Parliamo di un giocatore che prima al Napoli e poi al Milan rappresentava un’autentica certezza e invece le cose purtroppo non sono andate nel modo giusto e l’attaccante è ormai da tempo alle prese con pesanti infortuni. Una situazione al limite del drammatico in casa bianconera.

Infortunio Milik, situazione al limite in casa Juve

Prima il Napoli, poi il Marsiglia ed infine la Juve che ha visto il suo punto d’arrivo nel 2022 ma allo stesso tempo quella situazione ha rappresentato l’inizio del suo incubo. Milik ha giocato il suo ultimo match addirittura il 7 Giugno 2024, nell’amichevole tra Polonia e Ucraina anche se subentrò nel finale e giocò solo cinque minuti. Ancora peggio con la Juve ed il suo ultimo match risale addirittura a Maggio, nella sfida di campionato contro il Monza.

Nel 2024-2025 Milik non ha mai giocato e anche in questo 2025-2026 la situazione è la stessa e ci sono cattive sensazioni in vista del futuro prossimo, c’è paura che anche quest’anno la situazione potrebbe restare sulla stessa scia. La Juve gli ha rinnovato il contratto lo scorso Maggio, e tanti tifosi sono apparsi abbastanza sorpresi da questa situazione, probabilmente mossa anche dal punto di vista finanziario.

E Milik ricorda la situazione di Kimpembe, difensore del Psg fermo da diverso tempo. Il polacco è fermo da circa 17 mesi e la situazione potrebbe prolungarsi ulteriormente, un problema per certi versi drammatico.