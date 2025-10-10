Ritiro Jacobs, arriva l’annuncio sull’addio alle corse

Quando parliamo di Marcell Jacobs parliamo di uno sportivo che comunque vada resterà nella storia dello sport italiano. La sua medaglia d’Oro vinta alle Olimpiadi nei 100 metri di qualche anno fa iscrivono il suo nome nella leggenda e nonostante qualche difficoltà recente Marcell resta il beniamino di tantissimi tifosi azzurri.

Purtroppo l’età avanza per tutti e anche Jacobs non è esente da tutto ciò, le difficoltà sono all’ordine del giorno e nell’ultimo Mondiale il campione ha aperto alla possibilità di dire addio ufficialmente alle corse. I tifosi sperano che ciò accada il più tardi possibile, ma l’ultimo Mondiale ha portato risultati scadenti e se questi non arrivano purtroppo bisogna arrivare a determinate decisioni.

Chi conosce molto bene Jacobs è sicuramente Gianmarco Tamberi, un altro sportivo che vive un momento difficile e anch’egli è consapevole che è dura andare avanti. Tamberi ha parlato al Festival dello Sport a Trento, trattando di varie dichiarazioni ed ha aperto anche alla questione Jacobs. Se lui ha intenzione di arrivare a Los Angeles 2028 Marcell Jacobs è apparso molto più remissivo e Gianmarco è apparso molto netto sulla vicenda.

Tamberi fa chiarezza sul futuro di Marcell Jacobs

Durante il Festival dello Sport Tamberi ha parlato della possibilità che Marcell Jacobs apra davvero al ritiro ed ha cosi valutato: “Non ho bisogno di convincerlo, si convincerà da solo se non è già convinto. La dichiarazione a caldo è dettata da determinate circostanze, lui ha usato condizionale e son sicuro che ci ripenserà e si rimetterà in gioco perchè è un campione. Penso se davvero non avrà nulla da dare è giusto che si fermi ma sinceramente non penso sia cosi”.

Tanti i temi trattati dal campione e se per Jacobs è apparso cosi lui è stato più netto e deciso a parlare del suo futuro: “Mondiali? A inizio stagione ho fatto scelte che sapevo che avrebbero potuto compromettere la stagione in corso, consapevole che il mio obiettivo reale sono le Olimpiadi del 2028. Chiaramente quando si punta ad un obiettivo non è più 20 anni che puoi far bene ovunque, immaginavo che ai Mondiali le cose potessero andare cosi ma ho già fame per il futuro”.

Infine un ultimo passaggio sempre sulle Olimpiadi: “Los Angeles 2028? Sarei un’ipocrita a tirarmi indietro verso Los Angeles, ho fatto tutte le scelte pensando a quelle Olimpiadi, il ginocchio va molto meglio e nel 2026 punto a migliorare dal punto di vista tecnico, poi nel 2027 ci sarà un All in Complessivo e varrà per 2027 e 2028″.