Se devi vendere casa meglio che non abbia questo colore: fa precipitare di netto il suo valore

I motivi per vendere casa possono essere i più disparati. Dopo essersi decisi per la vendita in genere comincia il giro delle agenzie immobiliari in modo da trovare quella che appare più affidabile e convincente. Una volta fatta la scelta si provvede a inserire l’annuncio. A questo punto non rimane che attendere che qualche potenziale acquirente si faccia sentire.

Il prezzo dell’immobile, più o meno elevato, dipende da molteplici fattori. Alcuni di questi però potrebbero anche condizionare in negativo i possibili acquirenti interessati all’appartamento. Potrebbe accadere infatti che i clienti rimangano colpiti negativamente da qualche dettaglio durante la visita della casa, al punto da rinunciare anche a concludere l’affare.

Uno dei motivi per cui molti potenziali acquirenti potrebbero far saltare la compravendita dell’immobile sono i colori della casa. Se le tonalità o le colorazioni dell’appartamento non sono graditi l’acquisto può facilmente andare in fumo. Ma anche il valore di rivendita potrebbe abbassarsi. I dettagli insomma possono fare la differenza e alcuni colori possono far precipitare la situazione.

I colori da evitare per non far saltare la vendita della casa

Stando a quanto riporta un sondaggio di Fixr.com alcuni colori sono più sgraditi di altri ai potenziali acquirenti di una casa. Il 59% di loro non acquisterebbe una casa con pareti colorate di rosso. Si tratta di un colore che è in grado di suscitare una gamma di emozioni come passione, rabbia e così via. Non tutti lo apprezzano e meno che meno vorrebbero che il rosso accompagnasse le loro giornate quotidiane.

Il rosso in sostanza non si concilia con la sensazione di relax, con il microclima psicologico calmo e rilassante che in genere si cerca di ricreare all’interno della propria abitazione. In molti poi il rosso evoca qualcosa di chiuso o di datato, non una bella presentazione per casa propria. Diversi possibili acquirenti hanno espresso sentimenti analoghi nei riguardi del verde lime e del giallo brillante. Anche questi colori non invoglierebbero ad acquistare casa.

Gli esperti consigliano di dipingere le pareti di casa con colori dalle tonalità neutre come il blu o il bianco, in grado – al contrario del rosso – di trasmettere quella sensazione di relax ricercata da molti acquirenti. Chi vuole dunque che il valore della casa non sia intaccato farà meglio a evitare di dipingerla con colori così accesi.

La semplicità paga anche per quanto riguarda le pareti esterne di casa. Sempre dallo stesso sondaggio di Fixr.com emerge la preferenza di quasi metà dei potenziali acquirenti (49%) per gli esterni bianchi. Altri colori graditi sono il legno naturale, il color crema e il marrone chiaro oppure il beige.