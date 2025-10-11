Marquez fa infuriare Rossi: incredibile quanto accaduto davanti a tutti

A Motegi nelle scorse settimane Marc Marquez ha vinto ufficialmente il suo nono titolo mondiale, sette nei quali in MotoGP. Quello dello spagnolo è stato un autentico dominio senza veri e proprio ostacoli se non il fratello Alex.

Marc ha vissuto quindi una cavalcata trionfale riportando la Ducati ufficiale sul tetto del mondo a suon di prestazioni da favola e vittorie in serie. Un dominio ancora più impressionante se paragonato al passo del compagno di squadra Pecco Bagnaia, che dal canto suo ha vissuto una stagione di polemiche e difficoltà di vario tipo.

La vittoria del titolo da parte di Marquez ha inoltre riportato in auge la rivalità a distanza con Valentino Rossi visto che il pilota spagnolo ha di fatto pareggiato il numero di titoli del Dottore.

In questi giorni quindi il parallelo tra i due campioni è tornato a far discutere, con Marc comunque piuttosto abile a dribblare domande scomode sul dualismo con Rossi. Una rivalità la loro che trova radici profonde nel campionato 2015 a seguito di un episodio a Sepang che ha dato poi il via ad un finale d’annata incandescente, trasformando quindi il rapporto tra i due piloti in una contrapposizione ricca di astio e polemiche.

MotoGP, Bradl svela: “Marquez ha copiato Valentino Rossi”

Nel corso degli anni a seguire Rossi e Marquez non se le sono certe mandate a dire, alimentando sempre di più anche una rivalità tra tifoserie.

A tornare a parlare proprio del dualismo più famoso dell’ultimo decennio di MotoGP ci ha pensato l’ex pilota Stefan Bradl, che è stato ospite al programma televisivo ‘Sport und Talk aus dem Hangar 7″ di ‘Servus Tv’ evidenziando: “Valentino Rossi ha dato un impulso incredibile al nostro sport e l’ha reso popolare in tutto il mondo. Poi è arrivato Marc Marquez, che aveva proprio Rossi come idolo e via via che ha alzato il livello, il loro rapporto è peggiorato”.

Bradl si è quindi addentrato maggiormente nel rapporto tra i due campioni: “Marc ha copiato Valentino in tante cose, sia nei rapporti con i media che nei duelli in moto. A Valentino questo non piaceva, soprattutto perché il giovane Marc stava avendo un enorme successo. I duelli tra loro e il titolo mondiale rovinato hanno ampliato ancor di più questa storia”.

Infine il tedesco ha completato: “Ognuno può vederla come vuole, ma a livello sportivo Marquez mi sembra meglio di Rossi in questo momento”.