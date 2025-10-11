La Juve ha scelto il sostituto di Tudor: ha già accettato!

La Juve aveva cominciato bene la stagione ma le ultime settimane sono state piuttosto complicate per il tecnico croato Igor Tudor. L’allenatore bianconero fatica a trovare la quadra, ancora non c’è una vera e propria squadra titolare e i bianconeri hanno inanellato una serie con cinque pari consecutivi tra campionato e Champions League.

Al rientro dalla sosta la Juve rischia grosso, tre trasferte consecutive, in campionato contro Como e Lazio e soprattutto quella di Champions League al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Il club bianconero non può perdere punti, specialmente in campionato e quindi occhio a queste due sfide che possono mandare in bilico anche il futuro di Igor Tudor. La dirigenza bianconera crede nel tecnico ma allo stesso tempo la squadra non può sbagliare.

E’ quel periodo dell’anno che tanti tecnici vedono il proprio futuro in bilico e anche Tudor rischia. Sono arrivati diversi rumors riguardo il tecnico bianconero, già nelle ultime settimane se ne è parlato ed ora arrivano clamorose novità. Ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato Stefano Discreti e nel corso della trasmissione Fuori di Juve ha lanciato un’autentica bomba di mercato. Si parla del possibile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera.

Futuro Juve, arriva l’annuncio sulla panchina bianconera

Intervenuto nel corso della trasmissione Discreti ha parlato del rumors Spalletti Juve ed ha annunciato: “Mi sembra che Spalletti sia stato effettivamente contattato, ormai è cosa nota. E’ stato allertato e lui, per quel che so, avrebbe dato la sua disponibilità”. L’uomo ha poi analizzato questa situazione storcendo il naso su quanto sta accadendo all’interno del mondo bianconero:

“Mi lascia perplesso che si leghi la permanenza di Tudor solo al risultato contro il Como. Si dovrebbe valutare un ciclo di tre partite e non una sola” con Stefano Discreti che ha sottolineato che un eventuale esonero post Como metterebbe il nuovo tecnico subito contro il Real Madrid al Bernabeu, in una situazione piuttosto complicata. E poi l’uomo si chiede senza peli sulla lingua:

“Se davvero Comolli non considerava Tudor l’uomo giusto per la Juventus perchè non ha provato a prendere Spalletti già in estate? Forse il tecnico toscano non si sentiva pronto a rientrare subito, come d’altronde ha ammesso post Nazionale”. E quindi ora la situazione vede la panchina bianconera a forte rischio, i prossimi match saranno decisivi per Tudor.