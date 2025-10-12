Sinner fuori, l’annuncio arriva in diretta: pazzesco

Il tennis italiano negli ultimi anni ha evidenziato un’enorme crescita, sia dal punto di vista maschile che dal punto di vista femminile e ormai lo sottolineano davvero tutti. C’è ovviamente il numero due al mondo Jannik Sinner che sta trainando il tennis azzurro ma non è l’unico e l’Italia si coccola i suoi gioielli, una squadra maschile reduce dalle vittorie in Coppa Davis negli ultimi due anni e una serie di record davvero impressionanti.

Da Jannik Sinner a Lorenzo Musetti che presto potrebbe raggiungerlo negli 8 che avranno il pass per Torino ma non solo, c’è Luciano Darderi, c’è ‘l’eterno’ Matteo Berrettini e c’è anche il giovane Flavio Cobolli, tennista romano la cui crescita è ormai evidente settimana dopo settimana ed ha ormai un passo fisso nella Top 30 del circuito. Nelle ultime ore il tennista ha rilasciato dichiarazioni che sicuramente hanno destato scalpore.

Sinner è un grande campione ed è il primo tennista italiano ad aver vinto Wimbledon ma non solo, è un tennista che ha scritto e sta scrivendo la storia di questo sport, una serie incredibile di innumerevoli record. Il giovane romano Cobolli ha lasciato sorprendenti dichiarazioni che lasciano ‘fuori’ invece il campione azzurro, in una maniera abbastanza sorprendente.

Sorpresa Sinner, arriva l’annuncio netto di Cobolli

Il tennista romano Flavio Cobolli ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di NSS Sports ed ha parlato dei 3 tennisti da cui ha avuto riferimento e a sorpresa ha lasciato fuori Jannik Sinner. O meglio sono cose che possono capitare ma che allo stesso tempo sorprendono quando si parla di un tennista italiano, Cobolli ha parlato cosi dei tre tennisti che gli hanno lasciato influenza ed ha sottolineato: “Sono Novak Djokovic, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini”.

Parlando ad esempio di Musetti il tennista romano disse qualche settimana fa – prima della sfida tra loro agli Us Open – le seguenti dichiarazioni: “Una sfida agli Us Open? Abbiamo vissuto molti momenti insieme prima di questo torneo, siamo stati molto tempo tempo insieme. In fondo ci aspettavamo che potesse capitare”, rivelò cosi Cobolli.

Cobolli, invece per quel che riguarda Fognini, è grande amico del tennista ligure e più volte ha sottolineato di essersi ispirato a colui che si è ritirato in questi mesi e che è stato forse il primo a lanciare la crescita dell’intero movimento, ora arrivato a Sinner.