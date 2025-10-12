Juve avvisata, esce in barella con la Nazionale: lungo stop

Siamo nel pieno della sosta per le Nazionali che come spesso capita regala dolori agli allenatori dei club. Le società sono spesso in apprensione per le condizioni fisiche dei propri tesserati che tra voli in giro per il mondo e partite ravvicinate rischiano qualche problema fisico.

Lo abbiamo visto proprio nelle scorse ore anche con Moise Kean, che dopo essere andato in gol nei primi minuti della gara vinta contro l’Estonia, ha poi dovuto lasciare presto il terreno di gioco per un infortunio alla caviglia poi commentato nel post gara anche dal ct Gennaro Gattuso: “Ho parlato poco con Kean, vediamo. Ha un po’ di fastidio alla caviglia. Esposito è entrato e ha fatto bene. Speriamo non sia niente di grave, abbiamo bisogno di tutti”.

Il caso di Kean è un chiarissimo esempio di come le nazionali spesso possano arrecare poi problematiche di gestione anche ai club. La Fiorentina non è l’unica in apprensione perchè c’è un’altra società di Serie A che rischia di dover fare a meno di un elemento importante per le prossime gare.

Focus sul prossimo Como-Juventus che avrà un protagonista in meno. Non giungono notizie felici per Fabregas che dovrà monitorare insieme al club lariano il problema di Jayden Addai, giovane esterno olandese incappato in un guaio fisico in nazionale.

Como-Juventus, Addai ko in nazionale: guai per Fabregas

Grattacapo in arrivo quindi in casa Como proprio alla vigilia della partita contro la Juventus che si giocherà alla prossima giornata di campionato di rientro dalla sosta.

Tudor si ritroverà una squadra senza Addai, che ha già dimostrato di poter essere una risorsa importante per i lariani in questa annata della consacrazione per Fabregas. Il talentino olandese è uscito malconcio dalla gara della nazionale Under 21 giocata contro la Bosnia.

A margine dei minuti iniziali del primo tempo, Addai ha dovuto lasciare il campo in barella, tra l’apprensione generale dei connazionali. Emerge già una seria preoccupazione in casa Como in virtù di un infortunio di natura muscolare, per il quale si attende l’esito dei controlli medici dei prossimi giorni.

Fabregas dovrà però certamente farne a meno per la partita contro la Juventus, che si preannuncia quindi in salita. Inoltre da notizie non ufficiali emerge la possibilità di un lungo stop per Addai che rischia di dover saltare svariate partite con l’allenatore spagnolo costretto a trovare altre soluzioni.