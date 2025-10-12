Allegri nei guai, che tegola: salta 5 gare

Sosta per le Nazionali e tutti i club sono al lavoro con i giocatori a disposizione per lavorare in vista del ritorno alla serie A. I top club poi vedono con ansia le gare delle Nazionali e c’è sicuramente grande paura di possibili infortuni. Il Milan di Massimiliano Allegri non è stato assolutamente fortunato e deve fare i conti con una batosta non da poco in vista del rientro.

Il club rossonero è finora la più bella sorpresa di questa stagione visto che dopo un’annata difficile ha rivoluzionato rosa e guida tecnica e proprio l’allenatore Massimiliano Allegri è stato protagonista aiutando a cambiare la mentalità del club, e ora la formazione a tinte rossonere ha una grande opportunità. Rispetto alle altre big non giocano i match in Europa e la rosa comunque è competitiva.

La squadra di Massimiliano Allegri deve fare i conti però con una batosta legata agli infortuni, e il club può sorridere a metà, anzi, purtroppo non si tratta di sorridere. Si ‘salva’ Christian Pulisic che ha avuto un piccolo problema ma che è subentrato senza particolari patemi e invece c’è da sottolineare l’infortunio al laterale belga Alexis Saelemaekers, giocatore fondamentale nelle dinamiche del club. Una mazzata non da poco per i rossoneri.

Infortunio in casa Milan, Allegri ora trema: la situazione del titolarissimo

Alexis Saelemaekers è stato un jolly molto importante sia per il Milan di Allegri che per il Belgio ed ora però c’è da registrare una doccia fredda, avvenuta durante l’ultimo match della Nazionale. Rudi Garcia lo ha sostituito al 59′ inserendo lo juventino Openda a causa di un problema fisico e i primi controlli hanno evidenziato un problema al flessore destro, un problema che se confermato rappresenta una batosta non da poco per i rossoneri.

Il giocatore salterà la prossima sfida con la Nazionale e anche sicuramente il match di domenica contro la Fiorentina e tra pochi giorni faranno nuovi importanti controlli. C’è molta attesa nel club rossonero e la sensazione è che – se l’infortunio venisse confermato – il giocatore rischia uno stop ancora più lungo, dovrebbe saltare cinque match del club rossonero e tornare addirittura dopo la sosta di Novembre.

Una vera tegola per Allegri che perde una delle pedine chiave del suo club, già piuttosto corto. Al suo posto c’è un dubbio, il Milan potrebbe utilizzare il giovanissimo Athekame o spostare Estupinan a destra e mettere Bartesaghi sulla sinistra, l’allenatore poi farà le sue valutazioni.