Ultim’ora Juve, si ritira: Tudor perde un elemento della rosa

La stagione della Juve non sta convincendo del tutto ed anzi il club bianconero sta vivendo di grandi alti e bassi. Dopo un ottimo inizio la formazione di Igor Tudor è incanalata in ben cinque pareggi consecutivi, e al rientro dalla sosta è chiamata a reagire sebbene vi sia un calendario tutt’altro che agevole. Il prossimo weekend si riparte da Como contro l’insidiosa squadra allenata da Cesc Fabregas, poi il match da sogno al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid e la sfida contro la Lazio dell’ex Sarri.

Tudor si gioca gran parte del suo futuro da queste sfide e una serie di risultati negativi potrebbe comportare a scelte clamorose, come ad esempio addirittura l’esonero. I rumors su nuovi tecnici (si è parlato in questi giorni di Luciano Spalletti) si moltiplicano ed il club spera in un cambio immediato di rotta, nei prossimi match che verranno tra campionato e Champions League.

Intanto continuano anche i rumors sul mercato, la Juve ha cambiato molto questa estate e probabilmente ci saranno grandi novità anche nella prossima stagione, conferme e nuovi acquisti ma anche importanti addii. Chi sembra ad un passo dalla cessione ad esempio è Dusan Vlahovic, in scadenza a giugno e che non rinnoverà ma non è l’unico nome nel mirino. Lo storico portiere bianconero Carlo Pinsoglio starebbe valutando addirittura il ritiro dal calcio giocato.

Addio Juve, hanno vinto tanti titoli insieme

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla del futuro di alcuni giocatori bianconeri, futuro al momento più in bilico che mai. Secondo la rosea il terzo portiere bianconero Carlo Pinsoglio sarebbe in procinto di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi definitivamente dal calcio; un giocatore che – sebbene abbia giocato pochissimo negli anni – ha vinto dei titoli e in un modo o nell’altro resterà nella storia del club e nel cuore dei tifosi che hanno sempre apprezzato il suo attaccamento alla maglia.

Ci sono diversi dubbi attorno al club bianconero, la società potrebbe presentare un rinnovo al ribasso per Daniele Rugani e Filip Kostic, giocatori che comunque il club sta utilizzando in queste prime giornate di campionato e che potrebbero ancora quindi dare un apporto alla causa. Diversa invece la situazione relativa al polacco Arkadiusz Milik il cui futuro ormai è segnato: il giocatore può salutare a gennaio, o in prestito o con una rescissione consensuale.