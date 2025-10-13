Pjanic torna a zero in Serie A: lo aspetta la Champions

Quando parliamo di Miralem Pjanic trattiamo di uno dei più grandi centrocampisti degli ultimi anni, un giocatore che sia in Italia che all’estero ha scritto la storia del calcio. Specialista su punizioni, regista ma anche centrocampista centrale e trequartista, un giocatore capace di adattarsi in ogni modulo e capace di fare la differenza, sia a livello difensivo che offensivo. Pjanic ha vinto in Italia e non solo, lo ricordiamo con la maglia dell’Olympique Lione ed anche al Barcellona.

Parliamo di un giocatore totale ma che in questo momento fa parte della lista svincolati. Alcuni pensano che Miralem sia molto avanti con l’età, ma in fondo il giocatore bosniaco è solo del 1990, ha 35 anni e in serie A vediamo giocatori che hanno anche un’età ben superiore e che in fondo ben figurano. Per questo occhio e addirittura si parla di un possibile approdo nuovamente del giocatore in serie A, il ritorno ora è possibile.

Pjanic ha giocato in Italia vestendo le maglie di Roma e Juventus, ed ora arrivano clamorose indiscrezioni, il giocatore potrebbe davvero fare ritorno nel suo ex club. Secondo quanto riportano i colleghi di Calciomercato.it la Juve pensa al ritorno di Pjanic in bianconero, un’ipotesi che avrebbe del clamoroso ma che in fondo rappresenterebbe un innesto piuttosto importante per il club. La squadra di Tudor ha evidenziato più volte i problemi in cabina di regia, manca un regista e Miralem può risolvere questo problema.

Pjanic vicino, ma occhio anche alla concorrenza: tutti i nomi per il centrocampo del top club

La Juve segue Pjanic e sarebbe pronta a fare un grande affondo nei prossimi mesi. Il club è a caccia di un centrocampista di livello ma ogni giocatore costa molto ed è quindi difficile chiudere. Il sogno del club è Hjulmand dello Sporting Lisbona che ha una clausola da 60 milioni di euro, e poi ci sono giocatori come Kessie e Milinkovic Savic, profili interessanti ma comunque con un ingaggio abbastanza pesante, visto la recente esperienza in Arabia Saudita.

Pjanic rappresenta l’opzione low cost ma è un nome che già ora può garantire qualità ed esperienza alla squadra di Tudor. Il club attenderà gennaio per valutare se chiudere o meno questa operazione o se invece cogliere qualche opportunità migliore sul mercato.

Il ritorno di Pjanic in Italia non è utopia, in estate si era parlato di Fiorentina e Lazio, ma ora c’è l’opzione Juventus.