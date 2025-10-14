Ora che accendi il camino non gettare la cenere: in casa diventa davvero preziosa

Con l’arrivo dell’autunno e le temperature in calo, il camino torna protagonista nelle case. Oltre a creare un’atmosfera calda e accogliente, rappresenta anche una fonte sostenibile di riscaldamento, sempre più apprezzata da chi cerca alternative ai sistemi tradizionali. Tuttavia, con il piacere del fuoco acceso arriva anche una conseguenza inevitabile: l’accumulo della cenere.

Spesso considerata un semplice scarto da eliminare, la cenere di legna finisce regolarmente tra i rifiuti, senza che se ne conosca il potenziale. Eppure, si tratta di una risorsa naturale dalle proprietà sorprendenti, che può trovare numerosi impieghi all’interno della casa, riducendo sprechi e facendo risparmiare. In un’epoca in cui bisogna essere perennemente attenti al riciclo, al riutilizzo e all’impatto ambientale, anche un semplice materiale di scarto come la cenere, può assumere un ruolo fondamentale.

Cenere del camino, da oggi non si getta più: in casa diventa davvero preziosa

La cenere, se proveniente da legna non trattata e ben bruciata, può rivelarsi un vero alleato nelle pulizie domestiche. Ad esempio, è un eccellente sgrassante naturale. Infatti, basterà mescolarla con un po’ d’acqua per ottenere una pasta abrasiva delicata ma efficace, ideale per lucidare l’argenteria, pulire vetri del camino e superfici incrostate, come quelle dei fornelli o delle griglie.

Ma non è tutto, perché la cenere può tornare davvero molto utile anche in lavanderia, da tempo, infatti, viene utilizzata per la produzione della cosiddetta lisciva, un detergente naturale ottenuto dalla bollitura della cenere in acqua. Questo liquido può essere utilizzato per lavare i panni, sgrassare i pavimenti o come base per preparare saponi fai-da-te.

Anche in giardino la cenere dimostra la sua utilità. Ricca di sali minerali, soprattutto potassio e calcio, può essere usata come fertilizzante naturale per alcune piante, contribuendo a migliorare la qualità del terreno. Inoltre, sparsa attorno agli ortaggi, tiene lontani lumache e altri parassiti senza ricorrere a prodotti chimici. Infine, un uso spesso sottovalutato è quello per l’eliminazione degli odori. Basterà inserire la cenere in piccole ciotole all’interno del frigorifero, della lettiera del gatto o vicino alla scarpiera, la cenere è in grado di assorbire l’umidità e neutralizzare i cattivi odori, in modo simile al bicarbonato.

Ecco che quindi, un materiale di scarto, che tutti abbiamo sempre gettato via con estrema facilità, da oggi, diventa uno degli alleati più preziosi che possiamo avere in casa.