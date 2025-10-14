Violenti nubifragi colpiscono l’Italia: barricatevi in casa questo giorno

Il nostro Paese sta per essere attraversato da un'ondata di maltempo accompagnata da temporali intensi e violenti nubifragi.

Maltempo in arrivo sulla Penisola a causa di un ciclone di provenienza atlantica che porterà con sé un calo delle temperature, temporali di particolare intensità e nubifragi anche violenti. Un’ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia, con fenomeni meteorologici estremi destinati a testare la tenuta del territorio

L’Italia sarà divisa a metà. Al nord un robusto anticiclone presidierà gli ultimi giorni dell’ottobrata. Al sud invece comincerà a dare i primi segni di cedimento. La situazione rischia di farsi particolarmente insidiosa con l’arrivo di un ciclone accompagnato da intensi temporali e nubifragi (soprattutto nella zona della Capitale).

Siamo ai titoli di coda per quanto riguarda la stabilità e il caldo anomalo di queste prime settimane di ottobre. Lo Stivale sarà spaccato a metà sul piano meteorologico. Ecco quando bisognerà fare attenzione a causa del maltempo che si abbatterà con forza sul nostro Paese.

La violenza del nubifragio si abbatte sull’Italia: la giornata da bollino nero da segnare sul calendario

In settimana ancora alta pressione e bel tempo al Nord, in particolare in Val Padana, con giornate prevalentemente soleggiate anche nelle zone di alta montagna. Leggero peggioramento in pianura, ma senza presenza di pioggia. Diversa la situazione al Sud dove già da martedì un vortice insidioso porterà a un netto peggioramento del meteo, con nubifragi e temporali anche violenti.

Il maltempo partirà dalle isole, Sicilia e Sardegna, prima di allargarsi a tutto il Sud e lambire a metà settimana anche Roma. Al Centro e al Nord il tempo sarà ancora bello nella giornata di martedì 14 ottobre, con giornate ancora caratterizzate dal caldo e solo parzialmente nuvolose. Soltanto in Piemonte cieli coperti e pioggia sparsa. Possibili foschie isolate lungo le coste del Tirreno.

L’instabilità si sposterà anche in Sicilia al Sud, dove avranno luogo le prime piogge importanti sui settori occidentalei un anticipo del violento ciclone che investirà lo Stivale. Da mercoledì 15 ottobre si annuncia una leggera virata al Nord, con alcune piogge sparse nelle zone alpine. Nelle altre zone dell’area splenderà ancora il sole.

Anche sul Lazio a partire da mercoledì arriverà il maltempo. In serata a Roma ci saranno rovesci sparsi. Anche in questo caso solo un anticipo del grande peggioramento che avrà luogo nella giornata di giovedì 16 ottobre. Al Sud sono previsti temporali e nubifragi che fin da ora si annunciano molto violenti. Ad alimentarli le acque ancora calde dei nostri mari, che così forniranno molta energia al maltempo. C’è dunque il rischio di perturbazioni particolarmente insidiose.