Leao va via: c’è il comunicato ufficiale

Il Milan attende di ritrovare il miglior Rafael Leao. L'attaccante portoghese è tornato in città e punta a tornare al top

È arrivato il momento di voltare pagina per Rafael Leao che giunti a metà ottobre non ha ancora fatto vedere di che pasta è fatto in questa stagione. L’unico sussulto lo ha fatto registrare ormai due mesi fa in Coppa Italia nella gara d’esordio casalinga contro il Bari nella quale è andato prima in gol e poi si è infortunato.

Da quel momento un autentico calvario per l’attaccante lusitano che ci ha impiegato diverse settimane per tornare in campo, rimettendo piede sul terreno di gioco negli spezzoni poco esaltanti contro Napoli e Juventus. L’atteggiamento del numero 10 rossonero non è stato dei migliori e le prestazioni offerte ne sono chiaramente specchio, il tutto andando anche a considerare una condizione fisica che non può essere quella ottimale.

Servirà quindi tempo ed uno sforzo in più a Leao per tornare a brillare e a trascinare il Diavolo esattamente come vorrebbero Allegri e i tifosi. Intanto la Nazionale non sembra aver portato troppo bene al portoghese che si è fermato ancora ed è stato costretto a saltare la seconda fase della sosta, rientrando anzitempo in città.

La stessa federazione lusitana nei giorni scorsi aveva diramato il seguente comunicato ufficiale: “Rafael Leão è stato dispensato dalla Nazionale portoghese e non prenderà parte alla partita contro l’Ungheria. La decisione di escludere il giocatore è stata presa dal commissario tecnico Roberto Martínez, dopo aver valutato le condizioni fisiche dell’attaccante, che era subentrato dalla panchina nella gara Portogallo–Repubblica d’Irlanda“.

Milan, Leao torna in città: si allena per trovare la migliore condizione

Non è andata quindi come sperato la sosta nazionale di Leao che salterà la partita di stasera contro l’Ungheria. Già nei giorni scorsi infatti il funambolo milanista ha fatto ritorno in città per cercare di arrivare in condizione alla gara contro la Fiorentina.

Domenica sera il Diavolo torna in campo nella speranza di riprendere la marcia interrotta dal pari contro la Juve, e Leao potrebbe essere tra i protagonisti.

L’attaccante portoghese è tornato ieri pomeriggio a Milanello e ha già svolto un allenamento individuale. Oggi invece tornerà ad allenarsi con Allegri ed ha tanta voglia di voltare pagina dopo due mesi tutt’altro che esaltanti. L’arrabbiatura post Juve-Milan ancora aleggia intorno a Leao che avrà quindi la Fiorentina per riscattarsi, ed iniziare a tutti gli effetti una stagione che per ora dal punto di vista individuale non ha regalato ancora gioie.