Dalla Juve all’Inter: scambio monumentale a gennaio

L’Inter e la Juventus sono accomunate da una rivalità sportiva piuttosto marcata a livello di campo, ma anche da strategie di mercato che spesso vanno ad intrecciarsi su obiettivi comuni.

Molte volte abbiamo dovuto registrare l’interesse per il medesimo calciatore da parte di nerazzurri e bianconeri che si sono dati quindi battaglia anche in sede di calciomercato. La storia potrebbe ripetersi già nelle prossime sessioni perchè entrambe potrebbero dover andare a caccia di qualche nuovo difensore per rimpolpare il reparto.

La Juventus in particolare nelle scorse ore ha dovuto registrare anche l’infortunio pesante di Bremer che lo terrà diverse settimane ai box, privando Tudor del proprio leader difensivo. La stessa Inter, considerando l’età avanzata di molti difensori, si guarda intorno a caccia di nuovi centrali per il futuro.

I nerazzurri in vista della prossima annata dovranno rimpiazzare almeno due difensori tra Acerbi, Darmian e De Vrij che hanno la carta d’identità avanzata e soprattutto il contratto in scadenza a fine giugno. Si prospetta quindi una forte rivoluzione difensiva, con l’Inter pronta a tornare alla carica per un centrale che era stato accostato nel recente passato anche alla Juventus. Il derby d’Italia si sposta quindi dal campo al mercato, e lo scambio potrebbe favorire la buona riuscita della trattativa.

Calciomercato, l’Inter lo ‘scippa’ alla Juve: scambio per Guehi

Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’ anche l’Inter entra nella corsa per Marc Guehi, classe 2000 e capitano del Crystal Palace che la scorsa estate fu ad un passo dal vestire la maglia del Liverpool.

Lo stesso quotidiano evidenzia come si tratti comunque di un interesse datato da parte del club meneghino per un calciatore che è in scadenza a giugno e non dovrebbe rinnovare il proprio contratto.

Oltre ai nerazzurri e alla Juventus, fa gola anche a Bayern Monaco e Barcellona, il tutto senza dimenticare un eventuale ritorno di fiamma del Liverpool dopo il brutto infortunio di Leoni.

L’Inter ad ogni modo deve rivoluzionare il reparto e rischia di perdere anche Bisseck, che la scorsa estate era stato attenzionato proprio dal Crystal Palace pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro. Ora il tedesco è però chiuso da Akanji e sta riflettendo su un eventuale futuro lontano da Milano.

In questo caso le cose potrebbero andare ad intrecciarsi con un eventuale scambio già a gennaio, con cifre da concordare, tra Bisseck e lo stesso Guehi. Un affare che taglierebbe fuori tutta la concorrenza dall’Italia all’estero.