Il deodorante non lo compro più, uso questo: lo realizzo in casa ed è completamente naturale

Per combattere il sudore e contrastare i cattivi odori non c'è nulla di meglio che realizzare in casa questo deodorante naturale: è una vera svolta.

Sempre più persone stanno facendo scelte consapevoli in tema di benessere personale, anche quando si tratta di igiene quotidiana. Tra i prodotti più discussi e spesso oggetto di attenzione c’è il deodorante: fondamentale per la routine giornaliera, ma spesso al centro di dubbi per la sua composizione. Le etichette di molti prodotti in commercio riportano ingredienti come sali di alluminio, alcol e fragranze sintetiche, che possono irritare la pelle o generare reazioni indesiderate, soprattutto nei soggetti più sensibili.

Negli ultimi anni, l’attenzione verso alternative naturali è aumentata notevolmente. A tal punto, da spingere sempre più persone a trovare via alternative. Infatti, non tutti ne sono a conoscenza, ma il deodorante è uno di quei prodotti che si può realizzare facilmente in casa, utilizzando pochi ingredienti, tutti naturali e ben tollerati anche dalle pelli più delicate. Il risultato? Un prodotto efficace, privo di sostanze chimiche aggressive e rispettoso dell’ambiente.

Come realizzare in casa, con solo 3 ingredienti, un perfetto deodorante

Anche se in commercio esistono diverse tipologie di deodoranti che dovrebbero essere naturali e senza ingredienti ‘sospetti’, avere la possibilità di realizzarlo in casa non solo permette di risparmiare, ma garantisce la certezza di utilizzare elementi naturali e che non fanno male alla pelle e nemmeno all’ambiente. Vediamo allora, come realizzare in casa un deodorante fai da te, utilizzando solo amido di mais, bicarbonato e olio di cocco.

Ecco cosa servirà nello specifico e come procedere:

In una ciotola, mescolare 2 cucchiai di bicarbonato con 2 cucchiai di amido di mais Aggiungere 3 cucchiai di olio di cocco, a temperatura ambiente, e amalgamare il tutto fino a ottenere una consistenza cremosa. Per profumare, si possono aggiungere 5-10 gocce di olio essenziale a scelta (tra i più indicati: lavanda, tea tree, limone o menta piperita). Una volta pronto, il composto va trasferito in un piccolo barattolo di vetro con tappo a vite. Si conserva tranquillamente per diverse settimane, anche fuori dal frigorifero.

Oltre ad essere incredibilmente efficace, questo rimedio ha anche il vantaggio di essere economico e sostenibile. Nessun packaging da smaltire, nessuna sostanza dannosa per la pelle o per l’ambiente. Quindi, è una scelta che coniuga semplicità, benessere e rispetto per ciò che si indossa ogni giorno. Non resta che mettersi subito a preparalo e provarlo subito, anche la pelle apparirà più liscia e setosa.