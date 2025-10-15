La mangiamo tutti i giorni, ma è il frutto più contaminato in assoluto: quanti pesticidi!

La presenza della frutta, in un regime alimentare che si vuole sano e regolato, è un must. Non c’è niente da fare: la frutta proprio non può mancare. Questo tipo di alimento è irrinunciabile per via della sua ricchezza di vitamine, minerali, acqua, fibre e tanti altri nutrienti essenziali per il nostro organismo.

Stagione che passa, frutta che trovi, potremmo dire adattando alla bisogna un celebre detto popolare. Ogni stagione dà la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di frutti. Così durante il periodo estivo sulle nostre tavole fanno la loro (gradita) comparsa succose fette d’anguria, per non parlare delle ricche macedonia che accompagnano le nostre estati.

L’inverno invece è il periodo giusto per fare il pieno di vitamina C tra mandarini, arance e clementine. Anche la frutta però deve fare i conti con i pesticidi. Una indagine di Legambiente ha esaminato ben 5.000 campioni di frutta biologica (e non) facendo emergere qual è il frutto più contaminato in assoluto dai pesticidi.

Qual è il frutto più contaminato in assoluto

Estate o inverno che sia, la frutta fa sempre bene. Nel periodo invernale la varietà della frutta è decisamente inferiore a quella che possiamo trovare nella bella stagione. Anche in inverno abbiamo comunque la possibilità di mangiare frutti come mele, pere, arance e molto altro ancora.

Prima di procedere con l’acquisto della frutta sarebbe però opportuno essere a conoscenza degli esiti del dossier “Stop pesticidi nel piatto”, curato da Legambiente. Stando a quanto emerge dai risultati riportati sul portale ufficiale della nota associazione ambientalista italiana ci sarebbero tre tipologie di frutta più contaminate di altro. Un frutto in particolare è parecchio consumato soprattutto durante l’inverno.

Al primo posto tra le tipologie di frutta maggiormente influenzate dalla presenza di pesticidi ci sono le pere (90,73%), seguite dalle pesche (85,64%). Il terzo posto di questa poco edificante classifica va agli agrumi con l’80,90%. A questo punto sorge spontanea una domanda: come si può verificare una situazione simile? A quanto pare, a incidere molto sono le condizioni climatiche.

In altre parole gli agricoltori sono spinti all’uso dei fitofarmaci da insidie per le coltivazioni di frutta come la necessità di resistere al freddo e i continui sbalzi termici. In alcuni tipi di frutta però i residui dei pesticidi sono presenti in quantità decisamente maggiori. Il consiglio degli esperti è quello di sciacquare sempre bene la frutta e la verdura, così da rimuovere le sostanze chimiche. Utilizziamo l’acqua corrente per almeno una trentina di secondi, senza dimenticare di sfregare delicatamente la superficie con le mani o con una spazzola morbida.