Verstappen si arrende, titolo di Formula 1 alla McLaren: l’annuncio

Il campione olandese Max Verstappen ha scritto e sta scrivendo la storia della Formula 1. Il pilota Red Bull ha vinto diversi titoli e lo scorso anno ha conquistato ancora una volta il successo. Quest’anno – a meno di clamorosi colpi di scena – la Red Bull non gli ha messo a punto una vettura capace di poter competere e il titolo sarà discusso in casa McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri, costantemente in odor di battaglia.

Gli ultimi Gran Premi hanno evidenziato un repentino cambiamento nel corso di questa stagione, la McLaren non sembra più la più forte o comunque non sembra cosi dominante come a inizio stagione e Max Verstappen ha rosicchiato più di qualche punticino in classifica. Super Max era a 100 punti fino a qualche gran premio fa mentre ora si trova a 63 punti ed adesso i tifosi sognano una rimonta che sarebbe un’impresa eroica.

Una sfida piuttosto complicata, Max anche vincendo sta recuperando poco con la McLaren sempre sul podio o comunque vicinissima. La Ferrari fatica e la Mercedes al momento vede solo Russell competitivo, cosi togliere punti alla McLaren appare utopia e per questo motivo il pilota ha rilasciato dichiarazioni importanti nelle ultime ore, dichiarazioni che sanno di sentenza netta riguardo il suo futuro.

Futuro Mondiale, Verstappen non può farci nulla: le parole sono nette

Sei Gran Premi e tre corse sprint dove recuperare terreno in classifica, Verstappen ci proverà ovviamente ma al momento vincere il Mondiale è un’opportunità davvero complicata e Super Max ha sottolineato il motivo per cui al momento questa possibilità appare davvero molto difficile: “Bisogna vincere, bisogna dominare ma al momento non lo stiamo facendo. Non stiamo recuperando abbastanza, non lo abbiamo fatto a Singapore dove bisognava vincere e non lo abbiamo fatto”.

La Red Bull non è andata oltre il secondo posto a Singapore, un circuito dove non partiva favorita e comunque ha fatto un ottimo risultato, sottolinea Verstappen, però non è abbastanza per chi sogna una grande rimonta ed una vittoria del Mondiale che sarebbe pazzesca, a questo punto della stagione.

Singapore non è andata benissimo e ‘Super Max’ ha sottolineato: “Non è andato tutto liscio perchè avevo problemi con i cambi di marcia, sia in scalata che in salita. Era tutto davvero imprevedibile”, ha sottolineato il pilota e c’era la sensazione che si poteva fare molto di più. Un rimpianto specialmente però per l’inizio di stagione dove la Red Bull è stata davvero deludente ed ha sprecato cosi le chance di titolo.