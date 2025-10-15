Lascia l’Inter subito per un’altra panchina: Chivu sconvolto

Non pochi i verdetti emessi nell’ultima tornata di gare per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 nella zona Europa e nelle altre confederazioni. Se da un lato l’Inghilterra ha avuto il merito di staccare il pass per la kermesse nordamericana in anticipo rispetto alla conclusione del suo raggruppamento, due nazionali del Vecchio Continente sono ad un passo dalla clamorosa esclusione.

La Svezia, guidata dall’ex rossonero Jon Dahl Tomasson – esonerato dopo la sconfitta casalinga contro il Kosovo -, è ultima con un punto in 4 gare; la Serbia, scivolata al terzo posto nello stesso raggruppamento che comprende la squadra di Thomas Tuchel e l’Albania, rischia grosso dopo aver clamorosamente perso in casa, sabato scorso, contro la formazione allenata da Sylvinho.

Come nel caso della nobile decaduta scandinava, anche dalle parti di Belgrado le decisioni irrevocabili non si sono fatte attendere. Il CT Dragan Stojkovic, ex fuoriclasse da calciatore, ha infatti presentato le sue dimissioni, ‘guidate’ da pressioni ormai insostenibili provenienti dai vertici federali.

In vista dei prossimi decisivi appuntamenti di novembre, l’incarico potrebbe essere verosimilmente affidato a Vladan Milojevic, già allenatore della Stella Rossa capolista del campionato serbo con due punti di vantaggio (ma una gara in più) rispetto agli storici rivali cittadini del Partizan.

L’effetto domino di quella che, stando alle indiscrezioni raccolte da ‘Calciomercato.it’, sembra essere la decisione attesa dalla Federcalcio serba, è presto svelata. E riguarda uno dei più importanti componenti dello staff di mister Chivu all’Inter.

La Stella Rossa chiama, Kolarov risponde: cosa sta succedendo

Il glorioso club della capitale serba dovrebbe trovare in fretta un nuovo allenatore in sostituzione del citato Milojevic, che per inciso sembra orientato a dare la sua disponibilità pur di far approdare l’amata Nazionale quanto meno agli spareggi mondiali.

L’indiziato numero uno alla sua sostituzione è proprio quell’Aleksandar Kolarov che, pur di lavorare a fianco dell’amico Chivu come secondo allenatore nel club meneghino, aveva già rinunciato a continuare la sua esperienza come CT dell’Under 21 serba. Un incarico, quello con la rappresentativa giovanile slava, che l’ex Lazio e Roma ha ricoperto dall’8 novembre 2024 fino allo scorso luglio. Quando la chiamata dell’Inter lo aveva convinto a tornare in Italia.

Ora, di fronte alla possibilità di allenare, per la prima volta in carriera, una squadra di club (e che società, considerando che stiamo parlando del sodalizio in cui Kolarov si è formato da giocatore militando per 5 anni nel settore giovanile), l’ex laterale sinistro potrebbe non resistere alla romantica suggestione. Lasciando però Chivu, e la stessa Inter, in un palmo di naso.