Esonero Tudor, la Juve cambia: panchina a un ex centrocampista!

Le prossime gare potrebbero essere molto importanti per il futuro della Juve e del suo tecnico Igor Tudor. Il club bianconero affronterà tre insidiose trasferte tra Como e Roma in campionato e quella – sempre molto affascinante – al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Ma anche il tecnico croato necessita di risultati il prima possibile.

La Juve infatti affronta sfide molto insidiose, i bianconeri sono reduci da cinque pareggi consecutive ed ora il club e i tifosi vogliono risultati. In caso di un tris di risultati negativo nelle prossime sfide Tudor rischia grosso, e il club già si sta guardando intorno, valutando alcune possibilità per il futuro. Dopo il fallimento dell’operazione Thiago Motta anche Tudor ora non convince e la società si guarda intorno.

In queste settimane sono stati fatti tanti nomi, allenatori di primo piano o semplici traghettatori, tra gli altri si è parlato molto di Luciano Spalletti e di Roberto Mancini ma al momento visto anche alcune problematiche in rosa (l’infortunio di Bremer complica i piani del club) non è esclusa l’ipotesi traghettatore ed a fine anno puntare di nuovo su un nuovo tecnico. Il giornalista Matteo Moretto ha lanciato un’autentica bomba nel suo canale, condiviso su Youtube con Fabrizio Romano.

Ultim’ora Juve, spunta un nome inedito per la panchina

Secondo quanto riporta Matteo Moretto la Juve sta pensando ad Enzo Maresca per la panchina. L’allenatore del Chelsea ha vinto il titolo all’ultimo Mondiale per club, ha vinto la Conference League lanciando tanti giovani ed una squadra che ormai ha una precisa identità e che per questo ha colpito la dirigenza bianconera. Nel corso della sua carriera Maresca è stato giocatore come centrocampista alla Juve, la sua avventura è durata solo un anno ma conosce bene la serie A e l’ambiente del club torinese.

Nei prossimi mesi il club bianconero valuterà il futuro di Tudor, anche oggi già a rischio. La Juve valuta possibili sostituti e Maresca sta scalando posizioni nelle gerarchie della società bianconera e a fine anno non è da escludere un addio al Chelsea e un possibile approdo in bianconero; anche perchè dopo il grande mercato fatto negli ultimi mesi la proprietà Chelsea vuole qualcosa in più e attende novità impaziente da Maresca. L’ipotesi addio non è da escludere e occhio a ogni soluzione con una pista nuova per la panchina bianconera.