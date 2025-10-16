Incubo Juve, altro infortunio dopo Bremer: torna nel 2026

Con la fine della sosta per gli impegni delle Nazionali riprenderà il cammino della Juventus, che sarà di scena questo fine settimana contro il Como. Subito una gara complessa per la truppa di Tudor che dovrà fare a meno di un pilastro come Bremer.

Il brasiliano si è operato lasciando quindi un vuoto nella retroguardia bianconera per almeno un paio di mesi nei quali ci sarà da stringere i denti visti i tanti impegni in programma. Il calendario delle big si infittisce e quello della Juventus è inevitabilmente condizionato anche dalle gare di Champions League per un doppio impegno settimanale che rischia chiaramente di pesare dal punto di vista psicofisico.

In questo quadro la squadra di Tudor ha inoltre bisogno di alzare i giri del motore viste le difficoltà pre sosta che hanno portato Yildiz e soci a collezionare pareggi in serie senza uscire da un autentico loop. Servirà dunque lo sforzo di tutti per invertire il trend e riprendere una marcia importante tanto in campionato quanto in Champions League.

Proprio in questa fase delicata la Juve perde però anche un altro pezzo, seppur non tra i titolari. I bianconeri devono registrare in queste ore l‘infortunio di uno dei pilastri dello spogliatoio.

Juventus, Pinsoglio va ko: stop probabile di circa due mesi

Tudor perde anche Carlo Pinsoglio, terzo portiere tra i leader della squadra che sarà costretto a fermarsi a causa di un problema di natura muscolare.

Maggiori dettagli sono arrivati dallo stesso club piemontese, che nelle scorse ore ha diramato il seguente comunicato sul proprio sito ufficiale: “Carlo Pinsoglio, in seguito a un problema accusato durante l’allenamento di ieri, questo pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio – alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”.

Assenza lunga quella del portiere della Juve, che indubbiamente non altera gli equilibri di formazione visto la presenza di Di Gregorio e Perin, ma al contempo influisce su quelli di spogliatoio visto il peso di Pinsoglio.

Inoltre rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme di un periodo molto sfortunato dal punto di vista degli infortuni per la squadra di Tudor, che oltre al terzo portiere e a Bremer dovrà fare a meno anche del giovane Pedro Felipe finito ai box.

Per sostituire Pinsoglio, out circa due mesi, l’allenatore croato potrebbe pescare di nuovo dalla Next Gen.