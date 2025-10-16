Il mondo dello sport perde una stella a soli 25 anni: piangono tutti

È un momento di enorme tristezza per lo sport internazionale. Un simbolo della propria disciplina ha dovuto infatti chiudere anzitempo una carriera che avrebbe potuto regalare ancora tanto.

Tifosi devastati dalla decisone di Ariarne Titmus di ritirarsi a soli 25 anni dal nuoto agonistico. L’australiana è stata una delle più grandi nuotatrici di tutti i tempi avendo vinto anche la bellezza di quattro medaglie d’oro olimpiche. La campionessa si era presa una pausa dai giochi di Parigi dello scorso anno ai quali era arrivata dopo un’operazione per rimuovere un tumore alle ovaie.

Una situazione molto delicata che ha inevitabilmente condizionato il prime della splendida carriera della Titmus che avrebbe potuto ancora dare tantissimo alla propria disciplina.

La fenomenale australiana in queste ore ha però detto basta in maniera definitiva con un lungo annuncio sui suoi social che ha fatto presto il giro del mondo: “Cara Ariarne di sette anni, oggi ti ritiri dal nuoto agonistico. Dopo 18 anni trascorsi in piscina a gareggiare, 10 a rappresentare il tuo paese. Hai partecipato a due giochi olimpici e ancora meglio, hai vinto!!!”.

Ariarne Titmus si ritira a soli 25 anni: “Avverati tutti i sogni”

“I sogni che avevi…si sono avverati tutti. Gli amici che ti sei fatta…sono per tutta la vita. Hai raggiunto più di quanto tu abbia mai pensato di essere capace e dovresti essere così orgogliosa”, ha scritto la 25enne australiana che ha fatto letteralmente commuovere i suoi tantissimi fan.

La sua è stata una lettera d’addio struggente che ha colpito emotivamente gli appassionati di tutto il mondo: “Lungo il viaggio hai incontrato persone incredibili che ti hanno aiutato fino in fondo. I tuoi allenatori (uno molto speciale in particolare), il tuo staff di supporto, compagni di squadra, concorrenti, sponsor, amici, familiari e tifosi. Assicurati di ringraziarli. Fai i bagagli e ti allontani da casa a 14 anni, che decisione difficile è stata partire. Mamma e papà hanno visto il luccichio nei tuoi occhi e hanno sacrificato tutto per muoversi. Senza di loro, accanto, oggi non saresti qui”.

Ariarne Titmus ha indirizzato questa splendida lettera a se stessa, a quella bambina che ha realizzato i suoi sogni e che ora a 25 anni si ferma: “Hai appena compiuto 25 anni e sembra il momento giusto di allontanarsi dal nuoto. L’inseguimento è stato implacabile e hai dato ogni briciola di te stessa. Te ne vai sapendo che ogni pietra è stata girata, senza rimpianti. Sei soddisfatta e felice. Quello che ti aspetta è emozionante: nuovi obiettivi, più tempo con le persone che ami di più e la possibilità di mettere al primo posto te stessa, non il tuo sport”.

Infine un augurio a se stessa: “Assicurati di goderti ogni momento, grande o piccolo. Fidati, il tempo vola. Con tutto il mio amore”.