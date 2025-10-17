Lacrime per Totti, messaggio da brividi poco fa: stentano tutti a crederci

Francesco Totti non ha bisogno di presentazioni. Per i tifosi giallorossi rimarrà sempre «il» Capitano per antonomasia, il numero dieci capace di unire classe, tecnica e atletismo, trascinatore della cavalcata trionfale culminata nell’ultimo scudetto romanista, vinto dalla Roma di Capello nella stagione 2000-2001. Con la maglia della Nazionale di Marcello Lippi è stato tra i protagonisti del successo mondiale a Germania 2006.

Nella sua lunghissima carriera – un quarto di secolo – Totti ha vestito sempre i colori giallorossi. Sul canale YouTube di PrimeVideoSportIT il nuovo episodio di Fenomeni, format originale di Prime Sport condotto da Luca Toni, compagno di squadra di Francesco nel vittorioso mondiale tedesco, ha ospitato proprio l’ex capitano della Roma.

La puntata di Fenomeni ripercorre tutti i momenti clou della carriera della leggenda giallorossa e della Nazionale, a partire dagli esordi di un giovanissimo Francesco Totti, lanciato da Mazzone ad appena sedici anni, fino all’emozionante ritiro del 2017, a oltre quarant’anni. Ha trovato spazio anche un episodio che ha fatto piangere a lungo l’asso romanista.

Anche le bandiere piangono: le lacrime di Francesco Totti

Un Totti senza filtri ha ricordato nella puntata di Fenomeni i momenti difficili passati dopo il ritorno di Luciano Spalletti alla Roma, nel 2016. Il campione si dice convinto che il tecnico fosse arrivato «per farmi smettere, assecondato dalla società». Sta di fatto che il rapporto con il secondo Spalletti era ben diverso, perfino opposto a quello del 2005.

«C’era attrito, lo percepivo», spiega il giocatore recordman di gol e presenze con la maglia dei lupi giallorossi che non nasconde il fastidio per i modi e i tempi con cui ha avuto luogo il suo ritiro, con la società che venne a casa per dirgli «che avrei giocato l’ultimo derby a tre partite dalla fine della stagione». Una delusione ancora oggi cocente per chi, come lui, è sempre stato pronto a ribadire che per la Roma «avrei giocato pure gratis».

Un addio sofferto e difficile al calcio quello di Totti, che rivela anche le offerte ricevute dopo aver smesso con la Roma. La prima proveniente dagli Usa, per andare a giocare in MLS, e la seconda dalla Serie A, su chiamata di Mihajlović, che lo voleva l’anno dopo al Torino. Ma alla fine non se ne fece nulla. «Fondamentalmente non mi andava e non volevo rovinare tutto», confessa la bandiera giallorossa.

«Non mi sono pentito. La mia scelta era Roma o Roma», aggiunge Totti che rivela il senso di spaesamento sperimentato dopo il distacco dal calcio, percepito come una lacerazione profonda. Dopo l’addio, spiega, «per tre settimane ho pianto tutti i giorni. Ero spaventato, sentivo un’atmosfera paurosa. Rileggevo in bagno la lettera di addio e piangevo, pensavo a come erano volati quei 25 anni». Le emozioni di quel giorno all’Olimpico gli fecero capire «che non ci sarebbe potuto essere un altro addio al calcio e alla Roma».