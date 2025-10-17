Ritiro Djokovic, l’annuncio dopo la sconfitta contro Sinner

Si è arreso senza appello in due set Novak Djokovic, che ha ceduto il passo a Jannik Sinner nelle semifinali del torneo-esibizione Six Kings Slam. 6-4, 6-2 il punteggio per il numero due al mondo che in finale si ritroverà il solito Carlos Alcaraz.

Sul versante opposto Nole si lecca le ferite e inizia a pensare ad un futuro, che carta d’identità alla mano, sembra avvicinarsi sempre di più alla data di scadenza. La stagione del campione serbo non è stata particolarmente brillante, con quattro semifinali slam raggiunte e poco altro tra problemi fisici e performance in complessivo calo rispetto al passato.

A 38 anni, pur mantenendo un livello di tennis molto elevato, appare chiaro come i ragionamenti su un suo eventuale ritiro inizino a susseguirsi. Nole ha però ancora tanta voglia di stupire ed alzare l’asticella, per tornare a vincere e competere per i titoli più importanti.

Djokovic e il ritiro: “Voglio vedere dove posso arrivare”

L’obiettivo di Djokovic è quindi continuare fin quando gli sarà chiaramente possibile, e per farlo dovrà ritrovare la migliore condizione e portarla avanti nel tempo con costanza come stanno facendo altri grandi campioni dello sport.

A proposito di longevità sportiva, lo stesso Nole ai profili social di Riyadh Season ha parlato del suo futuro paragonandolo a fenomeni del calcio e del basket come Ronaldo e LeBron James: “La longevità è una delle mie più grandi motivazioni. Voglio davvero vedere quanto lontano posso andare. Se si guarda agli sport globali, LeBron James continua ad andare forte a 40 anni, così come Cristiano Ronaldo. Tom Brady ha continuato a giocare anche oltre i 40 anni, è incredibile: sono d’ispirazione per me, voglio continuare ad andare avanti e a giocare per vedere quali cambiamenti arriveranno nel nostro sport, non vedo l’ora”.

Una grande ispirazione quindi per Djokovic, che è globalmente riconosciuto come uno dei più grandi tennisti di sempre. Il giorno del ritiro si avvicina ma le prospettive sono ancora tutte da esplorare: “Ci sono cose che stanno accadendo: ovviamente non posso parlarne apertamente in questo momento, ma credo che nel prossimo paio d’anni il tennis sarà uno degli sport che potranno e saranno notevolmente trasformati. lo voglio essere parte di questo cambiamento, ma non solo voglio esserne parte, voglio ancora star giocando quando ringiovaniremo il nostro sport e stabiliremo una nuova piattaforma che resterà nei decenni a venire” .