Costa solo 2,95 euro da Ikea: leggera, consuma poco e la puoi infilare ovunque

Il prezzo è a dir poco conveniente: appena 2,95 euro. Il resto lo fanno caratteristiche come la leggerezza, il basso consumo e l’estrema versatilità di questo articolo. Lo offre Ikea, il celebre brand svedese dell’arredamento low cost pronto a sorprendere la sua clientela con offerte sempre capaci di unire praticità, stile e risparmio. Canoni regolarmente rispettati anche da questo prodotto.

Lo sappiamo: i ritmi del lavoro odierno – non escluso lo studio – impongono di lavorare spesso fino a tarda ora davanti al computer o in biblioteca. Ma c’è anche chi ama leggere prima di cullarsi nelle braccia di Morfeo e vorrebbe farlo senza disturbare troppo chi condivide il suo letto. Ecco allora che la soluzione proposta da Ikea si rivela ottimale.

Parliamo di una di quelle trovate semplici ma geniali, capaci di apportare miglioramenti alla nostra vita quotidiana a un costo irrisorio: pochi euro per avere una illuminazione efficiente e compatta, pronta a seguirci praticamente dappertutto. Poco importa che sia la scrivania o il comodino, o ancora durante un viaggio. Questo piccolo accessorio mostra una volta di più che la convivenza tra praticità e risparmio è un’impresa possibile.

Consumi bassi e versatilità al prezzo di 2,95 euro: l’ultima offerta di Ikea

Chi è alla ricerca di una lampada compatta, leggera e minimalista potrà trovare ideale la lampada Ikea Höstulota. A meno di 3 euro potrà avere a disposizione una lampada capace di collegarsi praticamente a tutti i dispositivi dotati di porte USB. Merito del connettore USB-C integrato che permette di collegare questa lampada al pc portatile o allo smartphone.

La lampada Ikea Höstulota è lunga 30 centimetri e il suo corpo, realizzato con elastomero termoplastico, somiglia a quello dei cinturini per Apple Watch. La mancanza di una batteria integrata ne riduce al minimo indispensabile il peso e l’ingombro. Il braccio regolabile ne garantisce la flessibilità permettendo all’utente di piegarla per puntare la luce dove è necessario.

C’è poi il lato del consumo energetico, decisamente ridotto. Ikea ricorda che i LED consumano circa l’85% in meno e hanno una durata 20 volte superiore paragonata a quella delle lampadine a incandescenza. Un LED dura circa 25 mila ore. La lampada Ikea Höstulota mette a disposizione 100 lumen di luminosità, con una tonalità di luce bianco caldo da 2700 Kelvin.

Anche l’intensità della luce è regolabile dall’utente. Basta schiacciare e tenere leggermente premuto con due dita il diffusore nell’estremità circolare della lampada. C’è un solo inconveniente: non è possibile riparare o sostituire il LED quando smette di funzionare. Bisognerà comprare una lampada nuova. Ma il prezzo di 2,95 euro rende comunque conveniente la sostituzione integrale del dispositivo.