Si separa dalla Juve, addio improvviso: il comunicato ufficiale

Rivoluzionata più volte nei suoi quadri dirigenziali, organizzativi e tecnici, la Juve guidata in panchina da Igor Tudor deve ancora dimostrare di poter aprire un nuovo ciclo di vittorie in linea con la blasonata storia del club di gran lunga più vincente in Italia.

Negli ultimi anni la gloriosa società piemontese è stata attraversata, oltre che da polemiche e penalizzazioni per via del famoso caso plusvalenze, anche da terremoti istituzionali che hanno visto, nel novembre del 2022, le dimissioni dell’allora presidente Andrea Agnelli – in carica da 12 anni – e dall’intero CdA.

Nell’ultimo lustro – nel caso di Fabio Paratici si parla di un’esperienza alla Juve addirittura ultradecennale – i tifosi bianconeri hanno imparato a conoscere personaggi come Federico Cherubini, Maurizio Arrivabene, Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino.

I primi due – tre considerando il futuro DS del Tottenham Hotspur – sono stati una diretta emanazione della gestione Agnelli; gli ultimi due sono subentrati, ufficialmente a gennaio 2023, dopo il rimpasto avvenuto in seguito alle citate dimissioni dell’entourage guidato dal nipote dell’Avvocato.

Ferrero fu nominato presidente del club, mentre Scanavino è stato investito della carica di AD – Chief Executive Office, ovvero CEO – direttamente da John Elkann, già capo di Exor, la holding che di fatto detiene il controllo della proprietà bianconera.

Oggi, dopo quasi tre anni di esercizio nel suo ruolo, il dirigente già Direttore del Gruppo Editoriale GEDI, ha concluso la sua avventura nel club della sua città natale.

Addio Scanavino, la nota ufficiale della Juventus

“Il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, l’AD di Juventus Maurizio Scanavino terminerà il suo incarico in Società“, si legge nel comunicato ufficiale diffuso sul sito del club piemontese.

“Juventus, nella persona del Presidente Gianluca Ferrero e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia Maurizio Scanavino per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, mettendo basi solide per l’avvio di una nuova fase di crescita“, prosegue la nota.

Il dirigente classe ’73 ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile il dispiegarsi di un nuovo percorso di crescita e affermazione di Juventus FC, salutando la proprietà e i tifosi con una breve lettera pubblicata anch’essa sul sito istituzionale.

“Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo. L’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà. Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili“, il saluto di Scanavino al mondo Juve.