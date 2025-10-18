Fuori Alcaraz e Sinner, l’ultima decisione è davvero assurda

‘Preso a calci nel sedere‘. Con questa simpatica espressione, utile – se ce ne fosse ancora bisogno – a capire che ormai, per quanto tenace e resiliente sia, non può fare quasi nulla contro il ‘nuovo che avanza’ – Novak Djokovic ha commentato la sonora sconfitta patita per mano di Jannik Sinner nel ricco torneo d’esibizione in Arabia Saudita.

Il ‘Six Kings Slam‘ ha dimostrato ancora una volta la superiorità del campione italiano e del suo rivale spagnolo contro qualsivoglia avversario si frapponga innanzi al loro cammino. Alla dura legge del duopolio che rischia di monopolizzare il circuito nei prossimi anni si inchina ormai regolarmente anche il fuoriclasse di Belgrado, a secco di vittorie con uno dei due dall’affermazione in quarti di finale degli Australian Open 2025 contro il nativo di Murcia.

Il 24 volte campione Slam ha sì raggiunto le semifinali in tutti e quattro i Major stagionali, ma non è mai andato oltre. Sconfitto a Parigi e Wimbledon dall’allievo di Simone Vagnozzi e a New York dal nuovo numero uno del ranking ATP, il serbo è pienamente consapevole anche del fatto che più passa il tempo e più rischia di allargarsi la forbice tra lui e i suoi giovani avversari.

“Mi piacerebbe che qualche collega più giovane scambiasse il suo corpo con il mio, anche solo per un anno, per poterli battere. Scherzi a parte, so che mi costa sempre più fatica prevalere su di loro, ma continuerò a provarci finché non ci riuscirò“, ha promesso Djokovic a margine della sconfitta patita contro Jannik a Riyadh.

Djokovic, ecco il tennista ideale: fuori Jannik e Carlos

Nonostante, oltre alle citate frasi, Nole abbia anche detto che ‘Jannik sembra me nel periodo d’oro‘, il tennista non ha incluso né l’azzurro né lo spagnolo nel gioco che prevedeva la costruzione del suo giocatore ideale partendo dalle singole caratteristiche degli stessi atleti. Sembra incredibile, ma proprio coloro che lo stanno regolarmente battendo da parecchi mesi a questa parte non possederebbero alcuna caratteristica tecnica o mentale che spicchi su quella degli altri tennisti del passato e del presente.

Djokovic, sui social del torneo d’esibizione asiatico, ha espresso le sue preferenze per ogni fondamentale di gioco: Roger Federer avrebbe il miglior diritto, Andre Agassi il miglior rovescio, poi Rafa Nadal spiccherebbe per mentalità, John Isner per il servizio, Patrick Rafter per le volèe. Infine, il miglior gioco di gambe lo avrebbe Björn Borg, mentre Boris Becker sarebbe in possesso della miglior intelligenza tattica.

Per il momento, dunque, nessuna traccia di Sinner ed Alcaraz nell’ideale classifica stilata dal 38enne serbo. Che sia stato, come magari sostengono i più maliziosi, un modo per ‘vendicarsi’ di chi lo sta prendendo regolarmente ‘a calci nel sedere‘?