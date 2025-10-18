Yildiz, è ufficiale: bomba a poche ore dal match con il Como

Il talento della Juve Kenan Yildiz viene considerato come uno dei giocatori più promettenti ed interessanti di tutto il panorama mondiale. Parliamo di un profilo in rampa di lancio la cui crescita – mese dopo mese – è evidente sotto gli occhi di tutti, da un lato soddisfa ma dall’altro allo stesso tempo preoccupa i tifosi bianconeri.

La crescita di Yildiz è impressionante, sia nella Juve dove ormai ha preso le redini della formazione torinese e sia in Nazionale dove è andato a segno con 3 gol nelle ultime due partite ed è ormai un pilastro della formazione allenata da Vincenzo Montella. La Juve se lo coccola e nelle ultime ore è arrivato un nuovo annuncio che riguarda il talento bianconero, è anche lui in lizza tra i migliori sul panorama nazionale ed internazionale.

Come ogni anno il quotidiano Tuttosport sceglie 25 giocatori per il premio Golden Boy, un premio che dà un riconoscimento al miglior giovane talento dell’ultima stagione. Un premio che non riguarda solo la serie A ma giocatori di tutto il mondo e lo scorso anno a vincere fu manco a dirlo Lamine Yamal. Quest’anno è stata diramata la lista e tra questi c’è anche Kenan Yildiz che resta tra i favoriti per la competizione.

Il giocatore sarà impiegato domani nella trasferta contro il Como e i bianconeri sperano in un’altra grande prestazione.

Boom Yildiz, presente lui e due giocatori italiani

Nelle ultime ore sono stati annunciati a Genova i 25 candidati per il Golden Boy e tra questi ci sono due giocatori del campionato di serie A, Kenan Yildiz ed il giovane talento dell’Inter Francesco Pio Esposito. Oltre a lui un altro italiano in lista, ovvero il difensore Giovanni Leoni che però quest’anno sarà fermo per tutta la stagione a causa di un bruttissimo e gravissimo infortunio.

Tanti profili interessanti in questa lista, c’è anche l’ex Juve ed ora al Real Madrid Dean Huijsen, profilo che genera grande rimpianto in casa bianconera. Tre campioni d’Europa in lista e tra i favoriti, c’è Desirè Doue e il centrocampista Warren Zaire-Emery ma anche il talento Mayulu, a segno nell’amara finale di Champions League per i tifosi dell’Inter.

In lista anche Arda Guler e Franco Mastantuono del Real Madrid, presente pure Jobe Bellingham, fratello minore della stella del Real Madrid e attualmente al Borussia Dortmund. Tra le wild card occhio anche ad Aleksandar Stankovic, centrocampista del Bruges ma cresciuto nelle giovanili dell’Inter.