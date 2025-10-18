Si è dimesso: tutti sconvolti in casa Milan

Uno storico ex volto del Milan si è dimesso, sconvolgendo i tifosi. È arrivato l'annuncio: ora è proprio tutto finito

Domani sera tornerà in campo il Milan dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. I rossoneri affronteranno la Fiorentina dell’ex Pioli in una sfida da non fallire per riprendere la marcia interrotta col pareggio a Torino che ha preceduto la pausa.

Ed a proposito di figure dal passato rossonero, proprio un altro ex meneghino ha vissuto una sosta turbolenta che ha prodotto le dimissioni dal ruolo che stava ricoprendo. Il riferimento è a Patrick Kluivert che nella stagione 1997/98 ha avuto modo di indossare la casacca rossonera mettendo a referto 33 presenze e 9 gol totali senza però dare continuità negli anni a seguire. Agli albori dell’annata seguente, dopo un’amichevole, fu infatti ceduto al Barcellona dove ha proseguito la sua splendida carriera in blaugrana dove ha vinto anche una storica Liga.

La vita da calciatore di Kluivert non ha certo bisogno di presentazioni, ma è da allenatore che di recente ha incassato una cocente delusione. Il classe 1976 ha avuto modo di fare il collaboratore e il vice di diversi tecnici nel corso dei primi anni della sua nuova carriera, per poi avere anche alcune chance in solitaria.

L’ultima possibilità Kluivert l’ha avuta da ct dell’Indonesia, ma l’epilogo non è stato dei migliori.

Addio all’ex Milan, Patrick Kluivert: lascia la panchina dell’Indonesia

Kluivert ha recentemente lasciato la panchina dell’Indonesia. Dopo aver mancato la qualificazione ai prossimi Mondiali l’ormai ex ct ha infatti ufficializzato le proprie dimissioni.

A comunicarlo è stata la stessa federazione indonesiana che ha evidenziato: “Dopo aver lavorato intensamente insieme per quasi 12 mesi, la PSSI esprime la sua più profonda gratitudine all’allenatore Patrick Kluivert e al suo staff per la loro dedizione e il loro contributo al calcio indonesiano. Dopo discussioni aperte e rispettose, entrambe le parti hanno concordato di porre fine a questa collaborazione. Vorremmo ringraziare l’allenatore Patrick Kluivert e il suo team per l’impegno e la professionalità dimostrati”.

Tra le righe del comunicato si apprende che “hanno ufficialmente concordato di interrompere anticipatamente la collaborazione di comune accordo”.

Si chiude quindi con una stretta di mano e una firma l’avventura di Kluivert in Indonesia, senza particolari sussulti ma con un bagaglio di esperienze complessive che continua a crescere. La nazionale non si è qualificata alla coppa del Mondo dopo aver subito due sconfitte contro Arabia Saudita e Iraq.

L’olandese ex Milan, a cui i tifosi sono molto legati, ora è dunque pronto ad affacciarsi nel prossimo futuro verso altre realtà, a caccia di una nuova occasione da provare a mettere a frutto.