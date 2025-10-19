Allerta meteo, forti temporali e grandine: meglio rimanere a casa questo giorno

La Penisola deve prepararsi a fare i conti una nuova ondata di maltempo. Stanno per sopraggiungere tre cicloni che colpiranno diverse regioni italiane, chiamate a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse. Sono previsti forti temporali, nubifragi e grandine. L’allerta meteo nasce dall’incontro tra l’aria calda del Mediterraneo e l’arrivo di correnti fredde.

Questa interazione propizierà la formazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di cicloni mediterranei. Avremo dunque fenomeni intensi e localizzati, come temporali forti, nubifragi e grandine, in grado di produrre disagi significativi. In diverse regioni sono dunque previste forti perturbazioni accompagnate anche da grandinate a causa del maltempo.

Come spiegano gli esperti del meteo.it, a generare questi violenti temporali è lo scontro tra il calore del malore, ancora presente alla fine del periodo estivo, e l’arrivo delle prime perturbazioni fredde nella parte iniziale della stagione autunnale. Ecco quando sarà meglio calcolare con attenzione gli spostamenti.

Allerta meteo, quando arriveranno temporali violenti e grandinate

Il primo dei tre cicloni si è abbattuto sull’Italia nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con piogge molto forti tra Calabria, Basilicata, Puglia e a tratti anche tra Abruzzo e Molise. Nella giornata di venerdì 17 ottobre il sole è stato prevalente nelle regioni del Nord, a parte le Alpi caratterizzate dalla presenza di nubi sui rilievi.

Per sabato 18 ottobre si attende ancora sole al Nord e un tempo prevalentemente soleggiato al Sud. Peggioramenti previsti invece in Sicilia. Dopo un miglioramento atteso nella giornata di sabato, per domenica 19 è previsto l’arrivo di un secondo ciclone proveniente dall’Algeria. La perturbazione investirà ancora l’estremo Sud della Penisola.

Le regioni interessate dal maltempo sarà ancora la Sicilia e la Calabria, dove sono attese molte altre piogge. Il nuovo ciclone si abbatterà sulla Sicilia e sulla Calabria ioniche. La perturbazione però non tarderà a interessare anche il Nord della Penisola. Sì, perché per lunedì 20 ottobre si attende l’arrivo del terzo ciclone che dovrebbe investire il Nord e una parte del Centro Tirreno, spostando il fulcro del maltempo dal Sud al Nord, che finora ha potuto godere di un clima prevalentemente mite e soleggiato.

Sarà bene dunque fare attenzione ai propri spostamenti nelle giornate interessate dal maltempo che dal Sud si sposterà al Nord a partire dalla giornata di lunedì 20 ottobre, quando il tempo relativamente mite e soleggiato delle regioni settentrionale lascerà spazio all’arrivo del terzo ciclone destinato a portare con sé pioggia e maltempo.