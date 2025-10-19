Spalletti ha accettato: torna subito in Serie A!

Torna sotto i riflettori il nome di Luciano Spalletti che dopo la fine dell’avventura sulla panchina della Nazionale è ancora a caccia di una nuova sistemazione.

Con l’Italia le cose non sono andate per il verso giusto tra un Europeo deludente ed un avvio di percorso di qualificazione ai Mondiali subito condizionato dal pesantissimo ko contro la Norvegia che ha indirizzato verso Haaland e soci il primato del girone. La situazione si è quindi fatta incandescente arrivando al cambio della guardia con Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico.

Spalletti al netto dell’esperienza in Nazionale, ha comunque lasciato in dote un ricordo molto positivo in Serie A grazie alla vittoria dello storico terzo scudetto sulla panchina del Napoli. E proprio dal campionato italiano potrebbe arrivare la prossima chance di rilancio per il tecnico di Certaldo.

Il suo è uno dei nomi più ambiti tra gli allenatori attualmente senza impiego, ed una big in particolare ci potrebbe rifare un pensierino qualora le cose non andassero per il meglio.

Il riferimento è alla Juventus come evidenziato su X da Damiano ErFaina: “La Juventus ha parlato un paio di volte con Luciano Spalletti durante l’ultimo mese”.

Calciomercato Juventus, mirino su Spalletti per il post Tudor: la situazione

La Juventus già in passato era stata associata al profilo di Luciano Spalletti, che per ora resta però senza squadra ed in attesa della giusta occasione.

Proprio i bianconeri ci avrebbero fatto più di un pensierino nell’ultimo periodo come rivelato da Damiano ErFaina: “Nell’ultimo mese la Juve ha parlato più di una volta con Luciano Spalletti – ha confermato al canale ‘Controcalcio’ – Non è la prima volta che sono stati intavolati discorsi con il tecnico toscano, è già accaduto dopo il Mondiale per Club“.

Lo stesso influencer ha quindi rilasciato ulteriori dettagli su un eventuale futuro di Spalletti alla Juventus in relazione all’attuale situazione di Igor Tudor: “Da quello che mi dicono, non va molto d’accordo con parte della dirigenza della Juventus. Il feeling non c’è quasi mai stato con la dirigenza e nemmeno con parte della squadra. Se non dovesse migliorare la situazione la Juve potrebbe valutare un cambio con Spalletti”. Come fa sapere ErFaina il tecnico ex Napoli “ha detto già si”.

Sarebbe quindi già arrivato un primo via libera dall’allenatore toscano che qualora dovesse saltare Tudor potrebbe diventare la prima scelta per rilanciare i bianconeri.