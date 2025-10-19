La Serie A riabbraccia Thiago Motta: esonero e firma

Inizia a tremare la panchina di una squadra di Serie A che è partita molto male: Thiago Motta è dietro l'angolo

Più di qualcosa non ha funzionato tra Thiago Motta e la Juventus. L’avventura dell’italo-brasiliano a Torino è finita nel peggiore dei modi con l’esonero ad una manciata di giornate dalla fine dello scorso campionato.

Sia dal punto di vista del gioco che dei risultati l’ex Bologna non è riuscito ad entrare al meglio sul mondo Juve, pagando con l’addio prima del termine della stagione. Ora però Thiago Motta è a caccia di una nuova occasione di rilancio per voltare pagina e ripartire da una realtà nella quale possa tornare ad esprimersi sui suoi livelli.

A far scoccare la scintilla potrebbe essere un altro club di Serie A che ha vissuto una prima fase stagionale a dir poco disastrosa. L’italo-brasiliano dal canto suo ha rifiutato l’offerta della Real Sociedad proprio perchè avrebbe intenzione di tornare in Italia dopo la parentesi alla Juve.

In questo senso attenzione soprattutto alla Fiorentina che, in caso di ko contro il Milan, potrebbe pensare proprio a lui per la panchina. Una destinazione potenzialmente suggestiva, ma solo nel caso in cui la viola decidesse di archiviare prima del tempo l’era di Stefano Pioli.

Calciomercato, trema la panchina di Pioli: Thiago Motta è dietro l’angolo

La Fiorentina ha raccolto appena tre punti in sei gare giocate in Serie A, senza ottenere neanche una vittoria. Solo tre pari ed altrettanti ko per la truppa di un criticatissimo Stefano Pioli.

L’ex allenatore di Milan e Al Nassr è finito nel mirino dopo un impatto su campionato disastroso tra un gioco che stenta e i risultati che non arrivano. Lo stesso Pioli nei giorni scorsi ha presentato la sfida decisiva di stasera contro il Milan con uno sguardo anche ad una classifica che non sorride: “Parliamo della classifica, e abbiamo la determinazione per cambiarla. Non credo che basterà solo una partita, il percorso sarà lungo. Certo che vogliamo far bene a San Siro, ma io devo pensare di partita in partita. Ora avremo un blocco di tre settimane molto pieno che affronteremo con positività, credendo in quello che facciamo”.

Pioli ha quindi il compito di imprimere un cambio di passo immediato per poi sperare sul medio percorso di invertire il trend. Il tempo però inizia a stringere e la Fiorentina potrebbe fare inevitabili riflessioni anche sul suo futuro. Con un altro ko poco edificante la viola potrebbe anche cambiare e in corsa e pensare proprio a Thiago Motta che gradirebbe anche la potenziale destinazione.