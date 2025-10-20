Lutto Milan, è morto un fuoriclasse assoluto: piangono tutti

Il calcio di una volta. Quello fatto di sudore, sacrificio, senza la presenza dei social e delle televisioni. Quello che se non lo vedevi dal vivo, dovevano raccontartelo, tramandone oralmente le gesta e le imprese.

Sono ancora in tanti coloro che rimpiangono i tempi andati, quelli monopolizzati da storie incredibili coronate da successi forse inaspettati, anche perché arrivati magari a fine carriera. Racconti e percorsi quasi mitici, di cui tutt’oggi si hanno pochi riflessi filmati per poter provare a riviverli, ma ancora ben presenti negli occhi di chi c’era. Di chi ha gioito per dei trionfi ora rimpianti con una buona carica di nostalgia ad accompagnare il tutto.

Ha quasi dell’incredibile la parabola di Gino Pivatelli, nato nel 1933 e affermatosi in Serie A a 20 anni con la maglia del Bologna, club di cui poi divenne (grazie anche all’evoluzione del suo ruolo in attaccante di razza), il quinto miglior marcatore di tutti i tempi.

Passato al Napoli per una stagione – nel 1960/61 – dopo ben 7 anni nel club felsineo (impressionante la progressione dei gol realizzati nelle diverse annate, con i 29 gol del 1955/56 che ancora rappresentano il record ineguagliato di marcature di un giocatore del Bologna dagli anni Trenta ad oggi), Pivatelli si trasferì al Milan nel 1961: è nel club rossonero che il bomber raccolse i frutti di una vita calcistica ad altissimi livelli.

Addio a Gino Pivatelli, il cordoglio del Milan

Campione d’Italia nel 1962 e vincitore della Coppa Campioni nel 1963 col Milan di Nereo Rocco, il giocatore ha lasciato un segno importante nella storia del sodalizio meneghino con 3 gol in 7 presenze nella competizione continentale poi vinta al secondo anno nel club.

Gino Pivatelli è scomparso il 17 ottobre all’età di 92 anni, suscitando il commosso ricordo di tutti coloro che avevano imparato ad apprezzarne le doti non solo di calciatore, ma anche di uomo.

Rimasto legato alla città di Bologna dove decise di vivere dopo la splendida carriera da calciatore, Pivatelli fu anche allenatore delle Giovanili del club emiliano, fino ad arrivare alla categoria Primavera. Oltre alla società rossoblù, anche il Milan ha voluto ricordare la sua figura con un commosso post sui suoi profili social.

“Campione d’Italia e d’Europa con la maglia rossonera all’inizio degli anni Sessanta, il Piva. Ha rappresentato il Milan con stile e onore. Nel momento del dolore, quello in cui ci lascia, cordoglio e commozione da tutto il Milan per Gino Pivatelli, un grande della nostra Storia”, si legge sui canali ufficiali del club rossonero.