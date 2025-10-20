Il Paradiso delle Signore, addio a uno dei volti più amati: lacrime a dirotto

Il Paradiso delle Signore è arrivato alla sua decima stagione e anche i nuovi episodi della soap di Rai 1 non hanno mancato di riservare sorprese all’affezionato pubblico che ormai da anni segue le vicende del period drama con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Sorprese a volte anche molto dolorose. Pensiamo all’uscita di scena dal cast di Vittorio Conti.

Lo storico proprietario del grande magazzino di moda milanese ha lasciato la soap alla fine dell’ottava stagione e salvo una fugace apparizione ne Il Paradiso delle Signore 9 non è tornato a fare parte integrante delle trame. Anche se si vocifera che potrebbe essere previsto un suo rientro per risollevare gli ascolti del period drama in onda nel daytime pomeridiano.

Il Paradiso delle Signore infatti soffre non poco la concorrenza agguerrita di un prodotto come La forza di una donna, la nuova dizi turca di Canale 5 che ha potuto fidelizzare il pubblico in estate, sfruttando la lunga pausa della soap Rai (da maggio a settembre). Nel frattempo è arrivato il momento di salutare uno dei volti più amati del Paradiso.

Addio (con lacrime) a uno dei personaggi più amati del Paradiso delle Signore

Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 10 hanno assistito all’addio di Salvo e Elvira. I coniugi Amato hanno salutato amici e colleghi per trasferirsi a Sanremo, località marina più indicata per il piccolo Andrea, il primogenito della coppia, sofferente di asma allergica, al quale lo smog milanese non giova di certo.

Salvatore così si è visto costretto a cedere le quote del Gran Caffè Amato a Marcello, il socio e amico di sempre che nel frattempo è impegnato con la preparazione delle nozze con Adelaide, anche se nel cuore di Barbieri si fa largo in maniera sempre più prepotente il sentimento per Rosa. Le prossime puntate diranno come andrà a finire questo triangolo.

La certezza è che Salvo e Elvira usciranno dalle trame de Il Paradiso delle Signore. Un addio che certo non passa inosservato soprattutto per Salvatore Amato. Il personaggio interpretato da Emanuel Caserio è uno dei volti più amati della soap. A poche ore di distanza dalla messa in onda dell’episodio, l’attore originario di Latina è intervenuto a La vita in diretta di Alberto Matano.

Qui Caserio ha parlato della sua uscita di scena dal cast del Paradiso: «Oggi ho detto addio dopo otto anni meravigliosi. Mi sono fatto un bel pianto» ha detto l’attore trentottenne lasciando chiaramente intendere le difficoltà legate a una una scelta che alla base ha il desiderio di chiudere un ciclo professionale e personale. «Perché ho lasciato? Davvero devo ancora capirlo. Sicuramente c’è un inizio e una fine per ogni cosa e sentivo che mancava un po’ il brivido, poi è arrivata la scelta».