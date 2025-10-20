Bagnaia via dalla Ducati, è finita: al suo posto un grande rivale

La MotoGP ha ormai poco altro da raccontare dopo la vittoria ufficiale del titolo mondiale da parte di Marc Marquez arrivata ormai nelle scorse settimane. Lo spagnolo ha dominato in lungo e in largo e in questo finale di stagione sta ‘lasciando’ la scena ad altri piloti.

Nell’ultimo fine settimana in Australia è infatti arrivata la prima vittoria per Fernandez davanti a Di Giannantonio e Bezzecchi. Un successo ancora a tinte spagnole mentre Pecco Bagnaia ha vissuto l’ennesimo weekend emotivamente devastante. Il pilota italiano della Ducati ufficiale ha infatti incassato l’ennesimo zero alla casella punti a causa di un ritiro arrivato quando orbitava in 13esima posizione.

Ancora un segnale negativo quindi per Pecco che ha vissuto un’annata totalmente da dimenticare. Dopo la gara lo stesso Bagnaia ha ammesso a ‘Sky Sport’: “Nel warm up ho fatto una prova ma è stata disastrosa. In gara abbiamo provato ad andare nella direzione opposta e ho provato a spingere. Ero al limite, purtroppo non riesco a frenare ed entrare in curva come vorrei, ma almeno stavo provando a spingere di più per recuperare. Sono riuscito a riprendere qualcuno, ma non so se in Malesia avrò il feeling giusto. Ci spero“.

Bagnaia si è quindi sfogato: “In Giappone pensavamo di aver trovato la quadra per guidare come ho sempre fatto. Se mi trovo nelle condizioni giuste sono veloce. Ma quello che è successo dopo è inaccettabile e indescrivibile. La moto è davvero dura da guidare”.

MotoGP, Bagnaia-Ducati ai titoli di coda: mirino anche su Quartararo

“Preferirei andare oltre. Sappiamo bene che è stato un anno difficile e che c’è qualcosa che non torna nei risultati. Dobbiamo capire”, ha concluso Bagnaia che sembra ormai arrivato ad un bivio decisivo della propria carriera.

Vista la delicatezza di questo momento difficile Tardozzi ha comunque sottolineato come l’unico pensiero che abbiano ora in Ducati sia quello di aiutare Pecco. “Non ci sono fratture tra di noi”, ha ammesso andando a sottolineare tutta la coesione della rossa intorno al campione in difficoltà.

Al netto delle belle parole spese però la Ducati sembra guardarsi attorno per il futuro. ‘OaSport’ evidenzia infatti come se il rapporto non dovesse essere saldo il prossimo anno le cose potrebbero cambiare nel 2027 vista la scadenza del contratto prossima di Bagnaia.

In questa ottica eventualmente al suo posto i nomi sono quelli di Fermin Aldeguer, Pedro Acosta e soprattutto l’esperto rivale Fabio Quartararo. Proprio con quest’ultimo pilota lo stesso Bagnaia potrebbe incrociare il destino. Col francese in rosso eventualmente per Pecco potrebbero aprirsi le porte della Yamaha.