Alex Zanardi, l’annuncio è appena arrivato: lacrime agli occhi per i tifosi

Alex Zanardi è senza dubbio una leggenda dello sport e un atleta che ha cambiato totalmente la vita a tante persone.

Quando parliamo di Alex Zanardi trattiamo non solo di un campione che ha fatto la differenza nel mondo dei motori vincendo diverse corse e riuscendo a lottare ogni oltre avversità ma non solo. Zanardi è stato un esempio, sia lealtà che uno sportivo capace di non mollare mai e di andare avanti ad ogni problema. Durante la sua carriera Alex ha avuto diversi incidenti che purtroppo lo hanno portato anche a perdere l’uso delle gambe.

Da qualche anno ormai e dopo l’ultimo incidente il campione è lontano dalle telecamere e vive insieme alla sua famiglia. Allo stesso tempo però sono diversi i giovani ma anche quelli meno giovani che cercano di prendere esempio e lo vedono come modello per affrontare i propri problemi. Tra i tanti casi c’è quello della campionessa Ambra Sabatini, stella livornese dell’atletica che ha vissuto avversità ma che non ha mai smesso di lottare.

L’azzurra ha parlato ai microfoni del Messaggero svelando come ha voluto reagire e i problemi dopo l’incidente che l’hanno portata a perdere una gamba. Ambra ha raccontato: “Era il 2019 ma sembra passato tantissimo tempo, sono accadute anche molte cose belle. Ricordo l’impazienza per ritornare alla vita di tutti i giorni e il mio voler trovare delle soluzioni, cercando ogni protesi in commercio”. Nel corso dell’intervista Ambra ha però parlato di Alex Zanardi e di come sia stato un modello per lei.

Zanardi esempio nello sport e nella vita, le parole toccano il cuore

Storie diverse ma entrambe molto particolari e toccanti. Nel corso dell’intervista al Messaggero Ambra Sabatini ha citato anche Alex Zanardi come modello ed ha svelato: “Alex Zanardi è stato il più grande atleta paralimpico di tutti i tempi, purtroppo non ho avuto la fortuna di incontrarlo ma la motivazione che mi ha acceso dentro quando ero in ospedale è stata tanta” e cosi poi Zanardi ha proseguito svelando:

“Ricordo che mi inviò un video dove disse ‘Stai tranquilla, quando ritornerai, non avrai neppure il tempo per fare tutto quello che potrai. E aveva ragione” e ha raccontato cosi la sua storia. Un personaggio che in un modo o nell’altro ha avuto un ruolo importante nel corso della sua carriera e della sua vita, e negli anni Alice è diventata assoluta protagonista, hanno anche fatto un docufilm su di lei, intitolato ‘A un metro dal traguardo’.

La ragazza ha raccontato: “Lo sport non è solo vincere medaglie, a Parigi sono stata portabandiera all’Olimpiade ed ero emozionata, c’era anche Mattarella. Tengo tanto alla mia storia, e in questa docuserie ho potuto raccontarla nel miglior modo possibile”.