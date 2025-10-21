Lidl, inverno caldissimo con questo oggetto: ha 20 velocità e costa poco

Il caldo anomalo di ottobre sembra essere arrivato al capolinea lasciando il posto a temperature decisamente meno miti, al Sud come al Nord della Penisola. Con l’arrivo del freddo il pensiero corre subito alla necessità del riscaldamento. Un bisogno che per le famiglie italiane significa anche un pensiero in più: quello dei costi energetici.

L’esigenza diventa quella di trovare soluzioni che permettano di riscaldare casa senza andare a gonfiare troppo le bollette e, di conseguenza, evitare di svuotare tasche già non particolarmente floride di questi tempi. Come fare per mantenere al caldo la propria abitazione senza andare troppo a gravare sul portafoglio? Riscaldamento e risparmio possono convivere?

Sarà il caso allora di tenere in considerazione la soluzione proposta da Lidl alle famiglie italiane che devono fare i conti con la scarsa efficienza di una vecchia caldaia e le bollette sempre più pesanti. Il costo medio per il riscaldamento, stando ai dati divulgati da diverse associazioni dei consumatori, potrebbe subire rincari anche fino al 15% quest’inverno. Ecco allora che entra in gioco l’alternativa a 20 velocità offerta da Lidl a un prezzo decisamente conveniente.

Inverno caldissimo con il dispositivo a 20 velocità (e a poco prezzo) offerto da Lidl

Ci riferiamo al termoventilatore senza pale LED TRONIC. Sarà in vendita a partire da giovedì 23 ottobre al prezzo di 79 euro. Si tratta di un dispositivo moderno: un elettrodomestico multifunzione, compatto, che promette di riscaldare velocemente i locali di casa permettendo di limitare il ricorso ai termosifoni. Conseguenza: una riduzione dei consumi di gas.

Il termoventilatore senza pale LED TRONIC mette a disposizione 20 livelli di velocità oltre a una funzione timer e a una vasta gamma di temperature regolabili da 5° a 35°. La funzione di oscillazione a 4 livelli (30°, 60°, 90° e 120°) consente di diffondere in maniera uniforme il calore in tutta la stanza, permettendo così di evitare fastidiosi sbalzi di temperatura.

Non è tutto: il termoventilatore è dotato anche di luci LED d’atmosfera in cinque colori diversi. C’è anche la possibilità di cambio automatico, una soluzione ideale per chi aspira a creare un ambiente di comfort e relax nel corso delle lunghe e fredde serate invernali. Il telecomando incluso nella confezione ci permetterà di gestire le impostazioni a distanza in maniera comoda e intuitiva.

Ci basterà sistemare in un angolo della nostra abitazione il dispositivo offerto da Lidl a prezzo d’eccezione per percepire calore quasi immediatamente, senza bisogno di attendere i lunghi tempi richiesti dai termosifoni per riscaldare gli ambienti domestici. Il design senza pale del termoventilatore LED TRONIC lo rende anche più sicuro e facile da pulire con un panno asciutto senza l’intralcio di griglie e ventole.