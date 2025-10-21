Ho smarrito la carta Dedicata a Te, cosa devo fare? Ecco i passaggi da seguire

Come bisogna comportarsi in caso di smarrimento della Carta Dedicata a Te? Ci sono una serie di passaggi da seguire.

Un tempo si chiamava carta acquisti (ma anche carta sociale o social card). Oggi invece è denominata Carta Dedicata a Te. Si tratta di una carta prepagata rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). È concepita come forma di aiuto alle famiglie meno abbienti per la spesa alimentare. Sulla Carta Dedicata a Te viene precaricato infatti un contributo una tantum pari a 500 euro, destinato all’acquisto dei beni alimentari di prima necessità.

Questa carta di pagamento è completamente gratuita e si può utilizzare nei negozi abilitati al circuito Mastercard. La Carta Dedicata a Te si rivolge alle famiglie residenti in Italia, iscritte all’anagrafe comunale, che hanno un ISEE non superiore a 15 mila euro annui. Occorre anche che i nuclei familiari beneficiari non godano di altre forme di sostegno pubblico.

Per ottenere la carta solidale del MEF non serve presentare domanda. I beneficiari vengono individuati d’ufficio tra i possessori dei requisiti stabiliti dalla normativa. Ma cosa succede in caso di smarrimento? Come si deve comportare chi perde la Carta Dedicata a Te? Ci sono alcuni passaggi da seguire. Ecco quali sono.

Smarrimento Carta Dedicata a Te: gli step da seguire

Chi ha smarrito la Carta Dedicata a Te dovrà subito attivarsi per bloccare immediatamente la card. Potrà farlo chiamando immediatamente il numero verde di Poste Italiane 800 210 170 dall’Italia (o il +39 06 45 26 33 22 dall’estero). Il costo della chiamata all’estero dipende dal piano tariffario dell’operatore. Il titolare della carta sarà chiamato a fornire gli elementi richiesti per poter procedere al blocco.

Una volta bloccata la carta occorrerà presentare tempestivamente una denuncia di smarrimento presso le forze dell’ordine. A questo punto bisognerà procurarsi una nuova carta. Per questo basterà recarsi in un ufficio postale. Qui sarà possibile fare richiesta per avere una nuova Carta Dedicata a Te. Non bisogna dimenticarsi di portare con sé, oltre al documento di identità, anche la denuncia di smarrimento presentata alla polizia o ai carabinieri.

Dopo la sottoscrizione del modulo accompagnato dall’esibizione di un documento di riconoscimento e dalla denuncia presentata all’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza PostePay dovrà recepire la richiesta di sostituzione. Solo a questo punto l’ufficio postale potrà consegnare la carta sostitutiva sulla quale sarà trasferito l’eventuale saldo residuo.

Se invece il titolare ha smarrito il PIN della Carta Dedicata a Te sarà possibile contattare il Servizio Clienti per avere un duplicato. Come alternativa c’è sempre la possibilità di recarsi in qualunque ufficio postale per chiedere la sostituzione. In questo caso oltre alla card sostitutiva verrà consegnato un nuovo PIN.