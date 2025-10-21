Juve, calvario a centrocampo: oltre 2 mesi di stop

Il momentaccio della Juventus non finisce più. Dopo la sosta la tensione è salita alle stelle intorno al club bianconero in virtù della brutta sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Como.

I colpi di Kempf e Nico Paz hanno messo a nudo tutti i problemi della squadra di Tudor, che non vince dalla gara casalinga con l’Inter di oltre un mese fa. Da quel momento solo pareggi di fila interrotti dal ko di domenica nel lunch match, che non ha fatto altro che alimentare critiche nei confronti della squadra e soprattutto dell’allenatore.

Proprio Tudor è al centro del dibattito con un futuro messo inevitabilmente in discussione visti gli scarsi risultati ed un gioco che stenta enormemente a decollare. I pareri sullo status della Juventus si sprecano e c’è tanta incertezza su quelle che saranno le prossime mosse. Per ora resta il croato vista anche la partita di Champions League alle porte contro il Real Madrid, che sarà già un crocevia importante per il destino europeo di Vlahovic e soci.

Servirà quindi l’aiuto di tutti per uscire da una fase negativa che sembra non avere fine. Tudor in questo senso attende anche di ritrovare nelle migliori condizioni alcuni infortunati. Al netto del lungodegente Bremer il croato spera di ritrovare al meglio Edon Zhegrova, rinforzo che per ora non è riuscito ancora a dare nulla alla causa.

Inoltre prima della partita col Como lo stesso allenatore bianconero aveva annunciato il rientro in gruppo da lunedì di Fabio Miretti, che da mesi ormai vive un calvario lunghissimo.

Juventus, quando torna Miretti? Il calvario sta finendo

Zhegrova e Miretti si sono quindi allenati in gruppo già ieri, regalando finalmente buone sensazioni allo stesso Tudor che vede crescere il proprio ventaglio di scelte.

In questo momento così delicato ogni aiuto può essere fondamentale, compreso quello del giovane centrocampista bianconero che era tornato a Torino con grande entusiasmo dopo la fine del prestito formativo al Genoa.

Miretti sarebbe dovuto essere una risorsa per le rotazioni ma la strada si è fatta subito impervia. Il classe 2003 non ha potuto prendere parte al Mondiale per Club con la Juve a causa di un problema alla spalla e dopo essersi allenato duramente in fase di preparazione è incappato in un altro acciacco.

A margine di un’amichevole in famiglia del 13 agosto Miretti ha infatti accusato una lesione di basso grado, ma il recupero si è fatto molto più lungo del previsto fino a diventare un autentico calvario di oltre due mesi. Ora però l’ex genoano è pronto a dare una mano dopo il mistero relativo ai suoi tempi di recupero.