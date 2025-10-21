Cambia tutto per il Milan, un Top si fa male: rientra tra 1 mese

Brutta mazzata in Serie A. L'infortunio è lungo e salterà diverse partite. Anche per il Milan cambia la situazione

Il Milan ha portato a casa tre punti pesantissimi contro la Fiorentina nel posticipo della domenica sera della settima giornata di Serie A. Vittoria in rimonta per Leao e soci trascinati proprio da una splendida doppietta dell’asso portoghese.

Massimiliano Allegri si gode quindi il momento e la gioia per un successo arrivato in condizioni difficili anche alla luce delle assenze importanti di Pulisic e Rabiot. I rossoneri hanno saputo reinventarsi e reagire al meglio all’imprevisto, offrendo una prova tenace e caparbia che ha portato ad una rimonta complicata contro una squadra vogliosa di fare punti.

La truppa di Allegri ora va a caccia di continuità per coltivare il sogno scudetto ed approfittare anche dell’assenza di competizioni europee infrasettimanali che possono sottrarre energie preziose come nel caso della concorrenza.

Lo stesso allenatore toscano in conferenza stampa dopo la Fiorentina ha tenuto alta la concentrazione: “Credo che la squadra stia trovando un buon equilibrio sotto questo aspetto. La normalità al Milan è vincere le partite. Con 16 punti retrocedi, quindi bisognerà cercare di farne tanti altri. Essere in testa è sempre bello. Vuol dire che sei più lontano dal quinto posto. Hai un obiettivo diverso. Devi mantenere il vantaggio sul quinto posto. Non bisogna perdere di vista quello”.

Allegri tiene saldamente i piedi per terra e lavora sull‘obiettivo Champions, anche se la classifica e le condizioni in questo momento fanno sognare ben altro. In questo senso le prossime tre partite saranno fondamentali: il Milan affronterà Pisa, Atalanta e Roma. Un’escalation di gare che determinerà molto delle ambizioni di Leao e compagni. La partita contro i bergamaschi avrà però un protagonista in meno.

Ansia Atalanta in vista del Milan: i tempi di recupero di Scalvini

In casa Atalanta c’è apprensione per le condizioni di Giorgio Scalvini che si è fermato ancora una volta. Il difensore della Dea era subentrato una manciata di minuti contro la Lazio prima di far registrare un altro problema fisico.

Il centrale italiano, a seguito dei relativi accertamenti, ha fatto registrare una lesione di primo grado al flessore sinistro. Saranno quindi circa tre le settimane di stop per Scalvini che salterà tra le altre anche la gara contro il Milan, riducendo di nuovo il ventaglio di scelte possibili per Juric.

Il rischio di non rivederlo in campo prima della prossima sosta (con rientro tra un mese) è concreto, mentre nella versione più ottimistica il ritorno arriverebbe appena prima contro il Sassuolo. Obiettivo difficile per il difensore dell’Atalanta che intanto salterà sicuramente il Milan. Un problema in meno per Max Allegri.