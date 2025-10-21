Clamoroso Barella, l’ultima decisione scuote i tifosi dell’Inter

Momento molto importante in casa Inter e i nerazzurri hanno cominciato con una vittoria una delle più importanti settimane della stagione. La squadra di Chivu ha espugnato Roma grazie ad una rete del neo acquisto Bonny, sempre più integrato nel club milanese ed allo stesso tempo anche nella Capitale uno degli uomini chiave è il centrocampista Nicolò Barella, ormai uno dei leader della formazione nerazzurra.

Dal giorno del suo arrivo in nerazzurro Barella è diventato sempre più importante, fondamentale per i suoi tecnici e giocatore che è diventato beniamino dei tifosi. Anche contro la squadra di Gasperini ha deciso il match con una giocata da fuoriclasse, uno splendido assist che ha portato Bonny in rete ed ha regalato i 3 punti al club milanese. La cura Chivu sembra funzionare ed anche Barella sembra un giocatore rigenerato rispetto alla scorsa stagione.

Anche e soprattutto per questo quello che sta succedendo nelle ultime ore sta destando grande sorpresa e nessuno se lo aspettava. Questa sera ci sarà Union St.Gilloise ma Chivu ha deciso di lasciare fuori Barella, una decisione che fa discutere e che sta animando il mondo Inter in queste ore; il tecnico rumeno ha le idee chiare ma allo stesso tempo i tifosi sono rimasti spiazzati da questa decisione.

Inter, il piano di Chivu su Barella è chiaro: le ultime

Il tecnico Cristian Chivu ha deciso che questa sera – nel mezzo di due big match in trasferta come Roma e Napoli – farà un pò di turnover. Una gara non semplice ma i nerazzurri sperano di far bene e l’allenatore lascerà a riposo alcuni big, due su tutti e ovvero Nicolò Barella e Lautaro Martinez; contro la giovane e talentuosa squadra belga l’Inter valuta un turnover pensato e per questo ci saranno alcune mosse in tutti i reparti, Barella compreso.

Conferme per Sommer in porta, in difesa spazio a Bisseck e De Vrij al posto di Akanij e Acerbi mentre confermato invece Bastoni. Possibile turno di riposo anche per Dimarco con Augusto e Dumfries favoriti per questo posto, e in mezzo al campo ci potrebbe essere una rivoluzione. Quasi sicuramente spazio a Frattesi e Sucic con Barella e Mkhitaryan che dovrebbero rifiatare. Il centrocampo potrebbe vedersi quindi rivoluzionato, e l’unico che potrebbe giocare titolare è Calhanoglu.

Cambia tutto anche in attacco con Chivu che punterà sulle due giovani promesse Bonny e Francesco Pio Esposito.