Ferrari, è ufficiale: c’è il nome del sostituto di Hamilton

La Ferrari è stata protagonista di una stagione totalmente negativa e cosi si valutano mosse per provare a cambiare qualcosa.

La Ferrari è stata protagonista quest’anno di una stagione davvero deludente e si lavora cosi a possibili alternative, la Rossa studia cambiamenti specialmente dal lato dei meccanici ma non è da escludere niente. Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono due dei piloti più pagati in Formula Uno ma non stanno rendendo e quindi proseguono i rumors riguardo il loro futuro.

Nell’ultimo Gran Premio la Rossa ha mostrato segnali di lieve ripresa, Leclerc ha raggiunto il podio mentre Hamilton è apparso competitivo ed ha evidenziato piccoli segnali di ottimismo. A meno di clamorosi colpi di scena la Ferrari non cambierà piloti anche se c’è da registrare una clamorosa novità per quel che riguarda l’imminente futuro in casa a Maranello, una scelta che ha sorpreso davvero tutti e che ora è ufficiale.

Tra pochi giorni si disputerà il Gran Premio del Messico, nuovo capitolo riguardante la lotta al Mondiale che vede protagonista in questo momento McLaren e Red Bull o meglio Max Verstappen. Le Ferrari guardano da lontano ma vogliono ben figurare, la rossa vuole concludere al meglio la stagione. Ma questi ultimi gran premi servono anche per testare i rookie, giovani talenti che vogliono ben figurare tra test e la prima sessione di prove libere. Anche la Rossa ha annunciato un nuovo innesto e il nome fa sicuramente sorridere i tifosi.

Boom Ferrari, arriva l’annuncio ufficiale sul pilota

In questi giorni tutte le big stanno annunciando i giovani e anche la Ferrari ha seguito questo trend, come d’altronde viene imposto dalla Fia. La Ferrari ha confermato che cederà la vettura della rossa di Lewis Hamilton per le prime prove libere del weekend ad Antonio Fuoco, un pilota molto conosciuto per quel che riguardo le monoposto WEC.

Un pilota italiano (e questo sicuramente fa felice i tifosi della Rossa) che ha disputato corse al simulatore ed ha vinto nel 2024 addirittura la 24 ore di Le Mans nell’Endurance. Una notizia storica e un pilota italiano salirà sulla Ferrari SF-25 di Lewis Hamilton, a 16 anni dall’ultima volta. Gli ultimi a salire sulla Ferrari della nostra nazione furono Luca Badoer e Giancarlo Fisichella, che si occuparono di sostituire il pilota brasiliano Felipe Massa, alle prese con un infortunio.

Belle emozioni da parte del pilota romano che concluse la sua carriera in F1 con la Rossa dal Gp d’Italia fino al termine di quella stagione.