Un Posto al Sole anticipazioni: Michele tradisce Silvia, sgomento tra i fan

Cresce la tensione nelle puntate di Un Posto al Sole in onda la prossima settimana, nelle giornate dal 27 al 31 ottobre 2025. Silvia e Michele torneranno a Napoli dopo la pausa per il viaggio in Nuova Zelanda. Il giornalista però sarà tentato di tradire la fiducia della moglie. Spazio anche alle vicende di Gianluca. Il problema con l’alcol del giovane Palladini emergerà in maniera evidente.

Alberto e Luca saranno sempre più preoccupati per il malessere di Gianluca. Ma la loro inquietudine rischierà di aumentare ulteriormente la pressione su di lui. Momenti delicati anche per Roberto, incerto se patteggiare per ottenere gli arresti domiciliari. Buone notizie invece per Gennaro che deciderà però di sfruttare le novità a proprio vantaggio.

Vinicio sarà sempre più in difficoltà e Marina comincerà a sospettare qualcosa su di lui. Il programma radiofonico dividerà le sorelle Cirillo, ma qualcuno cercherà di fare da paciere soprattutto per evitare che le gemelle nel farsi la guerra finiscano per danneggiare per danneggiare se stesse. Ecco cosa succederà negli episodi di Upas della prossima settimana.

Un Posto al Sole, spoiler: Michele pensa di tradire la fiducia di Silvia

L’attesa dei fan sta per finire. Michele e Silvia torneranno a Napoli. Ma il giornalista sembra già avere la tentazione di rompere le promesse fatte a sua moglie. Nel frattempo monterà sempre più la preoccupazione di Alberto e Luca per la dipendenza di Gianluca dalla bottiglia. Il medico, insieme a Giulia, cercherà di spingere Palladini junior ad ammettere il suo malessere.

I tentativi di Giulia e Luca rischieranno però di essere controproducenti, fino a ottenere l’effetto esattamente opposto. Ferri intanto rimarrà contrario all’idea del patteggiamento – che significa ammettere la propria colpevolezza – e dovrà prepararsi a un serrato confronto con sua moglie Marina. Gennaro apprenderà dalla visita neurologica che potrebbe realmente riacquistare la vista.

Gagliotti deciderò però di tenere la cosa per sé per non permettere a Roberto di potersene avvantaggiare in sede giudiziaria. Mentre Ferri comincia ad accettare l’idea di patteggiare, Vinicio mostrerà i primi segni di astinenza dalle sostanze. Marina comincerà a sospettare di lui e riuscirà ad avere delle foto che documentano la sua dipendenza dalla droga.

Non si fermerà invece il “derby” senza esclusione di colpi tra Micaela a Michela per la condizione del programma “Mica e Michi”. Serena sarà costretta a intervenire per evitare che le due gemelle, troppo impegnate a farsi dispetti, non finiscano per lavorare gratuitamente. Intanto Gianluca sarà protagonista di una lita al Vulcano e di un acceso scontro con Luca.

Il figlio di Alberto sembrerà però intenzionato a controllare i propri eccessi. Eduardo, sempre più teso per il processo e le incertezze lavorative, dovrà fare i conti con le provocazioni dei ragazzi del quartiere. Solo l’intervento di Damiano eviterà che la cosa degeneri. A Viola infine non sfuggirà la rinnovata intesa tra il suo compagno e Rosa.