Sinner torna al comando della classifica: il distacco su Alcaraz

Per qualcuno si è trattato di una magra consolazione. Una piccola rivincita, arrivata in una competizione non riconosciuta ufficialmente dal circuito ATP, che serve a rendere migliore il bilancio degli scontri diretti con colui che ha appena riconquistato, proprio ai suoi danni, la vetta del ranking mondiale.

Sebbene la convincente vittoria di Jannik Sinner ai danni di Carlos Alcaraz non abbia prodotto alcun miglioramento effettivo nel distacco – oggi pari a 1340 punti – tra i due nella classifica ATP, il fuoriclasse azzurro può sorridere, e non poco, guardando il conto in banca. Già perché, al netto del milione e mezzo di dollari incassato anche dallo spagnolo per la sola partecipazione al ‘Six Kings Slam’ in quel di Riyadh, il nativo di San Candido ha staccato per il secondo anno consecutivo l’assegno di 6 milioni di dollari destinato al vincitore della kermesse. Una soddisfazione non da poco, per il giocatore.

Grazie all’affermazione nell’ennesima sfida stagionale tra i due, oltretutto, l’ex numero uno del mondo ha superato proprio l’iberico nella graduatoria dei guadagni derivanti dagli impegni di campo nel 2025. Un dato strabiliante, se si pensa che Jannik ha disputato molti meno tornei del rivale anche, se non soprattutto, in virtù dello stop di tre mesi conseguente all’accordo separato con la WADA per la vicenda Clostebol.

Sinner ‘Paperone’ del 2025: l’azzurro comanda la classifica

18,3 milioni di dollari è l’incredibile bottino accumulato dall’ultimo vincitore di Wimbledon dai soli guadagni derivanti dai tornei disputati nell’anno in corso. Una cifra composta sostanzialmente, per un terzo, proprio dal premio riservato al vincitore dell’esibizione sul cemento saudita.

Alcaraz, che prima di Riyadh comandava la speciale graduatoria, insegue ora a 17,5 milioni. E l’immediato presente dice anche che l’altoatesino, iscritto al torneo ATP 500 di Vienna (in sedicesimi di finale lo attende il tedesco Daniel Altmaier, che lo aveva battuto al Roland Garros nel 2023) potrebbe incrementare ancora il suo margine, visto che il nativo di Murcia non ha in programma di scendere in campo questa settimana.

Entrando nel dettaglio degli altri tornei che hanno consentito a Sinner di accumulare la strabiliante cifra, giova ricordare che il fuoriclasse dell’Italtennis ha incassato ben 4 milioni di dollari dalla vittoria a Wimbledon, mettendo da parte anche oltre 2 milioni di dollari grazie alla vittoria di Melbourne e 2 milioni e mezzo di dollari dalle finali disputate al Roland Garros e agli Us Open.

Per concludere, gli ultimi due grandi appuntamenti del 2025 (il torneo ATP Masters 1000 indoor di Parigi e le attesissime ATP Finals di Torino) potrebbero portare ulteriori guadagni nelle tasche di entrambi: chissà se Alcaraz riuscirà a superare Sinner anche nella corsa al titolo di ‘Paperon de’ Paperoni’ dell’anno…